Eljárás indul az Origo és a TV2 ellen László Imre megrágalmazása miatt

Nyomozást rendelt el a TV2 és az Origo ellen a bíróság a XI. kerületi polgármester, László Imre rágalmazása miatt, derül ki a Demokratikus Koalíció közleményéből.

A közlemény szerint a TV2 és az Origo

az önkormányzati választási kampányban minden idők egyik legaljasabb lejáratását indították Dr. László Imre, az ellenzék közös újbudai polgármestere – akkor még csak polgármesterjelöltje – ellen.

Ami alatt arra utalnak, hogy egy nő még a választások előtt, október elején szexuális zaklatással vádolta meg az ellenzéki jelöltet: nevét és arcát eltakarva vallott exkluzívan az Origónak és a TV2-nek is arról, hogy László Imre zaklatta, amiről a nő jelentést is tett a kórház vezetésénél. A jelentést a magánklinika vezetője cáfolta, László Imre pedig Facebook-oldalán azt üzente Hoffmann Tamásnak és a Fidesznek: „Ha harc, hát legyen harc. De amíg ők hazug lejáratással és aljassággal akarnak ellenem harcolni, én tisztességgel fogom őket legyőzni október 13-án!”

Ez pedig így is lett, László Imre a vádak ellenére is megnyerte a kerületet, emellett pedig feljelentést is tett a bíróságon rágalmazás ügyében. A közlemény alapján a Pesti Központi Kerületi Bíróság most nyomozást indított az ügyben a TV2 hírigazgatója, Kökény-Szalai Vivien, illetve a TV2 Tények felelős szerkesztői és műsorvezetői, valamint az Origo egyik munkatársa ellen. Az idei önkormányzati választási kampányban egyébként az eddiginél is több szexuális botrány és rágalmazás történt, annak mi is utánajártunk, hogy mi lett ezeknek a sorsa a választási hajrá után.