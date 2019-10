Lehet, hogy a Trónok harca egyik Starkja lesz A Gyűrűk Ura főgonosza

A Trónok harca Benjen Starkját, Joseph Mawlet is meghallgatták az Amazon új Gyűrűk Ura-sorozatához, ráadásul a Deadline szerint a főgonosz szerepére.

Azt eddig is tudni lehetett, hogy a még homályos A Gyűrűk Ura-sorozatot az Amazonra szánják Jeff Bezosék a Trónok harca utódjaként, legalábbis népszerűségben. Pár napja szivárogtak ki castingvideók is a sorozatról, ami alapján már sejteni lehet, hogy milyen mellékszereplők bukkannak majd – talán – fel a sorozatban: ez azért is fontos, mert az Amazon nem feldolgozásokat tervez gyártani, hanem új történeteket, így nyilván eddig nem ismert szereplők is megjelennek majd a sorozatban.

Kiderült emellett az is, hogy a sorozatban biztosan szerepelni fog Will Poulter (Családi üzelmek, Az útvesztő), a mostani hírek szerint pedig Poulterrel szemben, a gonosz oldalra castingolták Joseph Mawle-t is. Mawle egyébként nem az egyetlen, akit a sikeres Trónok harca sorozatból az újba is átvittek, a producerek között például már most bukkannak fel korábbi munkatársak.

A hírek szerint ez lesz minden idők legdrágább sorozata, az első két részt pedig az a J. A. Bayona rendezi, aki a legutóbbi Jurassic Park-filmet is. Annyi még kiderült, hogy a gyártás részben Új-Zélandon történik, ahol a filmtrilógia is készült. A sorozatot várhatóan legkorábban 2021-ben mutatják majd be.