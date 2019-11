Az X-Faktor idén is letarolt mindent

Ritka az, amikor egy műsor a kilencedik évadban is tud olyan számokat hozni, amiket nem szabadna neki, mert a Nagy Tévés Bölcseletek alapján a kilencedik etapra már annyi néző lemorzsolódik, meg hát a fragmentáció, és így tovább. Az X-Faktor meg az a műsor, ami erre fittyet hány, és abban a 2019-es évben, amiben a Love Island nevű RTL-es reality nem egészen tíz százalékos közönségaránnyal is tudott vasárnap este, főműsorban idősávot nyerni,

szombat este 18-49-ben 39,8 és 29,5 százalék között, a teljes lakosságban 33 és 25,6 százalék között teljesít.

Hogy ennek mi az oka, ne tőlem tessék kérdezi, számomra a műsor Jimmy Fia Krisztián hangokkal és nyelvekkel vívott hősies küzdelme alatt, még 2012-ben volt a csúcson, azóta csak lejtmenetet produkál, de oké, lassan már papíron sem leszek a kereskedelmi korcsoport tagja, szóval a kertévék leszarják a véleményemet.

Az X-Faktor kilencedik évadának nézőszáma és közönségaránya 18-49 Teljes lakosság 05.10.2019 461695 29,5 1161950 25,6 12.10.2019 505726 33,9 1186899 29,2 19.10.2019 552092 34,7 1229927 29,4 26.10.2019 629896 39,8 1395306 33 02.11.2019 561132 35,8 1180379 29,9 03.11.2019 463771 26,4 931354 20,1

Nekik az a lényeg, hogy a streamingháborúk árnyékában, a Netflix-HBO-Amazon-Apple küzdelemben a 18-49 évesek a mai napig odaülnek a tévé elé műdrámát nézni szombat esténként, és még azt is az előnyükre fordítják, ami alapesetben hátrány lenne, azaz amikor már a tévé előtt is legyint az ember valamelyik, hatodjára visszatérő troll láttán, de az RTL ebből is ki tud hozni valami olyat, hogy beszéljenek róla, pl. itt, tessék.

Ami a múlt hetet illeti, két X-Faktor is volt, mert a tábori körnél vagyunk, azaz vasárnap este egymás ellen ment a Sztárban sztár leszek a TV2-n és az X-Faktor az RTL Klubon. Erre évente kétszer szokott sor kerülni, a jövő heti mentorház lesz a második, egyébként.

Az idei első csörtére nem fognak szívesen emlékezni na TV2-nél, hiszen az X-Faktor 26,4 (18-49) és 20,1 (4+) százalékával szemben a Sztárban sztár leszek 12,8 és 16 százalékot tudott.

Ez jellemezte egyébként az egész hetet, mármint a meglehetős RTL fölény, pont úgy, ahogy általában szokott lenni: az eddig eltelt 307 napból 254 estét nyertek meg a kereskedelmi korcsoportban. A csatornacsoportoknál is RTL fölény van, a nyolccsatornás RTL Magyarország közönségaránya átlagosan 32,2%, míg a TV2-é 14 csatornával is csak 21,8%.

A fentiek a számok nyelvére lefordítva úgy néztek ki a múlt héten, hogy a TV2 a főműsoridőben, azaz 19:00 és 23:00 óra között egy félórás sávot sem tudott megnyerni az RTL Híradó-Fókusz-Drága örökösök-Nyerő páros négyese ellen. Az RTL műsorai nem egyszer kétszer nagyobb közönségaránnyal mentek, a heti összesítések közül a szombat meg tán az év legkínosabb számát hozta a TV2-nek,

az RTL főműsoros közönségaránya 31,8% volt, a TV2-é 4,4, amivel kikapott a Film+-tól (5,4) is.

TV2 RTL Klub Hétfő 10,9 17,4 Kedd 10,6 17,6 Szerda 9,4 17,9 Csütörtök 10,3 15,3 Péntek 7,1 15,1 Szombat 4,4 31,8 Vasárnap 11,4 23,6 Átlag 9,1 20,1

Még egy szám, és abbahagyom, eskü, péntek este fél kilenctől fél tízig az ATV-n Vujity Tvrtko Csernobilról szóló dokuja ment és hozott 7,3 százalékos közönségarányt 18-49-ben és 9%-ot a teljes lakosságban, akkor, amikor a TV2-n a Séfek séfe 4,4 (20:30-21:00) és 7,1 (21:00-21:30) illetve 7,7 és 10,1 százalékot tudott (utóbbi a teljes lakosságra vonatkozik.)

A TV2 sokat vár a november 11-én induló új műsorrendtől, amiben három, új napi műsor is szerepel. Az első Mintaapák című, nagyon erős szereposztással készülő, új magyar sorozat, ami az argentin Señores papis sorozat szlovák adaptációjának (Oteckovia) magyar adaptációja Szabó Kimmel Tamás, Mészáros Béla, Fenyő Iván és Klem Viktor fő- valamint Kovács Patrícia, Stohl András, Polyák Lilla, Földes Eszter, Botos Éva és Kuna Kata mellékszereplésével. Ezt követi Majka új vetélkedője, a Nyomd a gombot, tesó!, és az Újratervezés című reality, amiben Stohl és Ördög Nóra házakat alakít át azoknak, akik ezt nem engedhetik meg maguknak, de pont annyira kameraképesek hogy fél tíztől adásba kerüljenek. A kiadott kezdési időpontok szerintem egy napot sem érnek meg, de menjünk bele a játékba, így fog kinézni a két tévé estéje jövő hétfőtől:

TV2 RTL Klub 18:00-18:30 Tények Híradó 18:30-19:00 Tények Plusz Híradó 19:00-19:30 Tények Plus / Mintaapák Fókusz 19:30-20:00 Mintaapák Fókusz 20:00-20:30 Mintaapák / Nyomd a gombot, tesó! Konyhafőnök VIP 20:30-21:00 Nyomd a gombot, tesó! Konyhafőnök VIP 21:30-22:00 Nyomd a gombot, tesó! / Újratervezés Konyhafőnök VIP 22:00-22:30 Újratervezés Konyhafőnök VIP 22:30-23:00 Újratervezés / Magánnyomozók Barátok közt

Most az RTL Klub játssza el azt, amit a TV2 szokott, és egy alapvetően egyórásra tervezett programot – a Konyhafőnök VIP-et – 2,5 órában vetít, amitől engem a hideg ráz, de mit értek én a programigazgatáshoz. Ha a Mintaapák berántja a nézőket, és erre hosszú távon azért van esély, a TV2-nek a hétórás, neuralgikus sávja elég hosszú időre megoldódhat, viszont jó drágán. Majka vetélkedőjét nézni fogják, mert amikor ő vezet valamit, arra automatikusan odamegy a néző, és Stohlék műsora is még jókor kezdődik ahhoz, hogy legyen érdeklődés iránta. A Konyhafőnök VIP-nek nagyon jónak kell lennie ahhoz, hogy három ellenféllel szemben is 20 százalék környékén teljesítsen.