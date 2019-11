Újabb zenés show-műsor jön az RTL Klubra

A Big Picture tévés szakkonferencián jelentette be Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese és egyben programigazgatója, hogy a RTL 2020-ban bemutatja a Masked Singer nevű, Dél-Koreából indult, eszement énekes show-műsort, mellette két saját gyártású heti sorozat, egy saját gyártású napi telenovella és egy bűnügyi műsor is érkezik a kínálatba, amiben lesznek visszatérő tartalmak is, például az X-Faktor jubileumi, tizedik évada, vagy a Cápák között második szériája.

A maszkos énekes nagy kérdőjel, mert az nyilvánvaló, hogy a formátumban van kraft, csak éppen ez pontosan az a műsor, ami akkor működik, ha elmegy a falig. Ezt nem lehet óvatosra venni, itt le kell menni full trashbe. A lényeg, hogy 12 híresség verseng benne, tetőtől talpig jelmezben, de jelmez alatt ne Fricire, a kedves bohócemberre tessen gondolni a kistarcsai művház Alfonzó-hasonmásversenyéről, hanem ilyenekre:

A versenyzők kiléte a zsűritagok és a közönség előtt is titokban van tartva, még az interjúkat is torzított hanggal adják. A műsor egyszerűbb, mint a sárga bögre, bejön a fején bazinagy kutyafejet vagy nyúlmaszkot viselő celeb, énekel valamit, a nézők szavaznak, egyvalaki kiesik ÉS leveszi a maszkot, ott, élő adásban.

Az említett sorozatok közül a napi telenovella a Bátrak földje címet kapta, az alkotója az a Kalamár Tamás, aki évtizedeken át a Barátok közt főnöke volt, majd elkészítette az Oltári Csajok című telenovellát az RTL II-re. Az új sorozat 1865-ben játszódik és „két férfi egymás elleni küzdelméről szól, akik méltó ellenfelek és mindig új fronton kell megmérkőzniük egymással, valamint egy olyan lány története is, aki minden konvenciót felrúg azért, hogy végül valóban boldog lehessen”. Bármit is jelentsen ez.

A két heti széria közül az Apatigris lesz az ismerősebb, egy dramedyről van szó, amiben Scherer Péter egy Péter nevű (nem vicc) egyedülálló, három lányt nevelő apát alakít. Érted, APAtigris. Aztán a lányok ( Rujder Vivien, Schmidt Sára, Michl Juli) felnőnek, Péter meg azt mondja, ne temessenek engem még, és párkeresésbe fog, ami vicces lesz (legalábbis a csatorna reményei szerint), az még inkább, hogy a csajok szép lassan visszaszivárognak az életébe.

A Mellékhatás bátor vállalás, mert egy sötét, erőszakos, cseppet sem könnyű kérdést körbejáró thrillerről van szó, amiben egy orvos egy műhiba után erkölcstelen és etikátlan döntéseket hoz, de szól egy családja után saját magát előtérbe helyező anyáról is, meg arról a tinikorból éppen csak kisasszézó leányanyáról, aki az anyaságba menekül a családja elől, vagy valami ilyesmi. A szereposztás jónak tűnik (Adorjáni Bálint, Borbély Alexandra, Sztarenki Dóra, Nagy Zsolt, Tenki Réka), hogy aztán lesz-e közönsége, az majd kiderül.

Az RTL berendelt egy bűnügyi magazint is Bűnös lelkek (WTF?) címmel, amit saját gyártású bűnügyi riportmagazinként aposztrofálnak, és megtörtént eseteket, hátborzongató bűnügyeket dolgoz majd fel, olyanokat, amelyek (szerintük) nem hagyják nyugodni a magyar társadalmat – mindezt úgy, hogy a bűnös lelkek (WTF???) interjút adnak, megtört családtagok, szemtanúk nyilatkoznak fájdalmukról. Eddig ezzel semmi baj nem lenne, a Kék Fény nagy rajongójaként nem bánnám, ha lenne megint egy olyan műsor a tévében, de sajnos folytatódik a leírás:

A Bűnös lelkek eredeti, soha nem látott felvételekkel és rekonstruált, színészek által eljátszott jelenetek segítségével mutatja be az elmúlt évtizedek legbrutálisabb magyar bűnügyeit.

Na, ez nem kellene.

Az új műsorok 2020-ban érkeznek, ami különösen a Mellékhatás esetében fura, hiszen első körben tavalyra tervezték, majd szó volt 2019-es premierről is – vajon nem bízik a RTL abban, hogy a magyar nézőket komolyabb sorozattal is meg lehet fogni?