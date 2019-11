Alkalmatlansági össztűzzel támadt a lakájmédia

Az Euronews és a Mérték Médiaelemző Műhely a 2019-es önkormányzati választások előtti 30 napban vizsgált olyan kormányközeli, főleg a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) tulajdonában lévő oldalakat, és megállapították, hogy a Fidesz legfontosabb hívószava a kampányban az "alkalmas"/"alkalmatlan" párosa volt, az utóbbival ugyanis majdnem 500 alkalommal találkoztak azok az olvasók, akik ezeket a portálokat látogatták.

A kutatás eredményét az Euronews.com magyar nyelvű oldalán tették közzé.

A kutatásban az Origo.hu, a 888.hu, a Magyar Nemzet Online, a Hirado.hu, és a Bama.hu oldalait figyelték meg. Megállapították, hogy legalább 26 olyan cikket találtak, aminek a tartalma szóról szóra megegyezett, pedig a vizsgált oldalak között ott volt az elviekben közszolgálatiként számontartott Híradó online felülete is.

A kutatás három kérdést vizsgált:

Hányszor szerepel az alábbi médiumokban az adott időszakban az "alkalmatlan" szó?

Az "alkalmatlan" volt Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt állandó eposzi jelzője a kormánypárti felületeken, a vizsgált oldalakon pedig összesen 496 alkalommal használták ezt a kifejezést. A 888.hu a választásokról összesen 303 cikket írt, és ez alatt csak 47 "alkalmatlan"-t lehetett ott olvasni, ezzel szemben az Origo.hu-n 151 cikkben összesen 166-szor írták le ezt a jelzőt, azaz cikkenként majdnem 1,1-szer. Az alkalmatlanság használatáról mi is írtunk cikket.

Melyek azok a jelzők, amelyek legalább ötször szerepelnek Tarlós István és Karácsony Gergely / a BAMA esetében Vári Attila és Péterffy Attila neve mellett?

Spoiler: Tarlós István alkalmas volt, Karácsony pedig főleg alkalmatlan, de volt "bukott polgármester, megbízhatatlan, tájékozatlan, erőtlen, gátlástalan, tutyimutyi, tétova, mama kedvence" is. A Bama.hu főleg a pécsi jelöltekről írt, ott a fideszes Vári Attila "kétszeres olimpiai bajnok", az ellenzéki Péterffy Attila pedig "erdőégető" volt. A pécsi kampányról – és ennek a központi kommunikációnak a hatásáról – itt írtunk cikket még a választások előtt.

Melyek azok a cikkek, amelyek nagyrészt szó szerint megjelentek legalább háromban a fenti médiumok közül?

Összesen 26 darab olyan cikket találtak a kutatás során, néha az MTI tájékoztatását vették át szóról szóra, de olyan is volt, hogy az Origo.hu leközölt egy cikket Karácsony Gergely 10+1 szerencsétlenkedéséről, amit aztán változtatások nélkül megjelent a Magyar Nemzeten és a Bama.hu oldalán is. A Századvég kutatását, ami szerint továbbra is Tarlós a legesélyesebb az önkormányzati választásokon, az Origo, a hirado.hu (MTI-hír alapján) a 888.hu és a Magyar Nemzet is szóról szóra közölte.