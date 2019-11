A lengyel kormány berágott a Netflixre

Van a Netflixen egy The Devil Next Door (A Treblinka Rettegett Ivánja) című dokumentumfilm-sorozat, ami a treblinkai haláltábor parancsnokáról, az ukrán Ivan Demjanjukról szól. A tábor a németek által megszállt Lengyelország területén feküdt, és pont ebből van most egy kisebbfajta probléma.

A sorozat első részében ugyanis az alkotók egy inzerten megmutatják, hol is voltak a náci koncentrációs táborok (pl. Auschwitz, Treblinka, Sobibór, stb.) ehhez a legmegfelelőbb eszközt, egy térképet használtak. Amin az látható, hogy a táborok Lengyelország területén fekszenek, azt az apróságot figyelmen kívül hagyva, hogy a területek akkor éppen német megszállás alatt voltak, és a lengyeleknek volt a legkevesebb közük ahhoz, hova építették őket. (Arról nem is beszélve, hogy a térképen az 1945 utáni határokat ábrázolták, miközben Európának ezen a fertályán 1942-43-ban minden országhatár teljesen máshol volt, sőt nemcsak Lengyelország volt éppen német megszállás alatt, hanem Csehszlovákia és Litvánia is.)

Mivel ezt a Netflix semmilyen formában nem jelezte, a lengyel miniszterelnök szerint a térkép tökéletesen alkalmas arra, hogy azt a látszatot keltse, mintha a táborok de facto lengyel illetőségűek lettek volna. Mateusz Morawiecki a kifogásait egy, a Variety szerint "határozott hangú" levélben közölte a streamingszolgáltatóval, és valamiféle megoldást kért a cégtől.

Az egyenesen Reed Hastings vezérigazgatónak írt levélben, a lengyel miniszterelnök azt írta:

Nem elég, hogy a térkép hibás, de arra a hibás következtetésre juttathatja a nézőket, mintha Lengyelország építtette és tartotta volna fent ezeket a táborokat, és követett el bennük bűncselekményeket. Mivel hazám akkoriban nem létezett önálló államként, és tudván azt, hogy a táborokban több millió lengyel honfitársamat is meggyilkoltak, a sorozat ezen szegmense szimpla történelemhamisítás.

A Netflix elismerte a hibát, elnézést kért, és jelezte hogy az ominózus térkép alá odaírják majd, hogy a haláltáborok a németek által elfoglalt lengyel területeken álltak. Azt viszont hozzátették, hogy a térképet Demjanjuk tárgyalásának 1980-as, Izraelben és a USA-ban sugárzott tévéközvetítéséből vették, amivel kapcsolatban annak idején nemigen panaszkodott senki. A 200 országban elérhető sorozat plusz feliratainak elkészítésére pár napot még várni kell, jelezte a Netflix, de dolgoznak rajta.

(via)