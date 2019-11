Hugh Laurie kissé zilált űrhajókapitányt alakít egy új sorozatban

A címe Avenue 5, az alkotója pedig az az Armando Ianucci, akinek a The Thick of It és a Veep (Az alelnök) című sorozatokat is köszönhetjük, és aki most egy űrturizmussal foglalkozó cégnek mutat görbe tükröt, azaz minden utazási irodának?

Egyelőre tényleg nem tudni semmit a januárban az HBO-ra érkező, 2017 óta fejlesztett sorozatról, csak az alkotók névsorát (Will Smith is producerkedik benne), és a szereplőkét: Hugh Laurie, Zach Woods, Josh Gad, Rebecca Front, Nikki Amuka-Bird, Lenora Crichlow, Ethan Phillips, Suzy Nakamura, Himesh Patel, Kyle Bornheimer és Jessica St. Clair.

Mindenesetre itt az előzetese: