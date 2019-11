Al Pacinoval jön az Amazon nácivadász sorozata

A 2016 óta Magyarországon is elérhető Amazon Prime Video online videótékájából került ki az év egyik legjobb sci-fi sorozata, a The Expanse: de az Amazon bizony nem állt itt meg, most újabb jónak ígérkező sorozattal drukkoltak elő a hetvenes évek nácivadászairól szóló Huntersben.

A Hunters a Monkeypaw Produkctions gondozásában, Jordan Peele producerélésével kerül az Amazon felületére. Az ő nevükhöz köthető egyébként a rasszizmussal foglalkozó Mi és Tűnj el is, Jordan Peele mindkét film munkálataiban részt vett. A tíz részes Hunters hasonlóan érzékeny témát vesz elő, ráadásul igaz történet alapján: 1977 New Yorkjában pár amerikai felfedezte, hogy szökött nácik élnek közöttük, ezért csapatba verődtek és vadászni kezdtek rájuk.

A sorozatban Al Pacino az előzetes alapján a csapat irányítója lehet majd, de feltűnik mellette Logan Lerman (Percy Jackson, Egy különc srác feljegyzései) vagy Josh Radnor is (Így jártam anyátokkal). A sorozat várható megjelenése 2020.