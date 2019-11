Történelmi mozit ment meg a Netflix Amerikában

A Netflix megkötötte bérleti szerződését, és újranyitja New York ikonikus moziját, a Paris Theatre-t, jelentette be a streamingszolgáltató hétfőn a The Wrap szerint.

A Paris New York utolsó olyan filmszínháza, amiben csak egy filmvászon áll rendelkezésre filmek vetítésére. A mozit 2019 elején végleg bezárták, a Netflix azonban november elején újranyitotta, először csak a Házassági történet című filmjének vetítése miatt: ez a film egyébként nálunk is felkerült 2019 legjobbjai listánkra, kritikánk pedig itt olvasható róla.

A Netflix ezután úgy döntött, tovább is üzemeltetnék a mozit. A cég tartalomért felelős igazgatója, Ted Sarandos ezzel kapcsolatban azt mondta:

71 év után a Paris Theatre-nek tartós öröksége van, és még mindig úti cél azok számára, akik egy különleges moziélményben szeretnének részesülni. Hihetetlen büszkék vagyunk, hogy megőrizhetjük ezt a történelmi intézményt New Yorkban, így az továbbra is moziként szolgálhat a film szerelmeseinek.

A Paris Theatre egyébként 1948-ban nyitotta meg kapuit, eredetileg francia filmeket játszott. A Netflix az épületben szeretné megrendezni különlegesebb eseményeit, illetve vetíteni fogja a saját filmjeit.