Titkos meleggyógyító konferencián járt a Hír TV

A köztévé még év elején készített nagy felháborodást kiváltó műsort arról, hogy a homoszexualitás olyan, mint egy betegség, de a melegek gyógyíthatóak. Most a Hír TV lepte meg nézőit egy hasonló témájú adással. A Credo című műsor szerda esti adásában beszámoltak egy zártkörű szakmai konferenciáról, amit egy titkos helyszínen tartottak Magyarországon. A konferenciát az IFTCC Nemzetközi Szakmai Szervezet rendezte, a témája pedig a melegek orientációjának megváltoztatása.

A helyszín a Hír TV beszámolója szerint azért volt titkos, mert "a homoszexuális- és genderlobbi, illetve az általuk kézivezérelt orvosszervezetek ellehetetlenítik majd a beszélgetést, amelynek során leginkább a terapeuták osztották meg tapasztalataikat kollégáikkal, néhány olyan fiatal társaságában, akik önszántukból jelentkeztek annak idején ilyen kezelésekre".

A Hír TV stábját azért beengedték a szupertitkos bázisra, így interjút készíthettek az esemény egyik sztárvendégével, a máltai Matthew Grech, korábbi X-faktor versenyzővel. Grench régen melegként élte az életét, de mára megváltozott. Elmondása szerint egyébként részben azért lett meleg, mert nem sportolt és emiatt nem találta a hangot a vele egykorú fiúkkal kamaszkorában.

„Mivel nem volt normális kapcsolatom a velem egyidős fiúkkal, ezért nem alakulhatott ki normális baráti kapcsolat közöttünk és mivel el voltam szigetelve tőlük, elkezdtem nemi vonzódást érezni irántuk. Kiközösítettek, így egyfajta különcnek érezhettem magam, a többiek pedig ugrattak, hogy biztosan homoszexuális vagyok. Bizonytalanná váltam a férfiasságomat illetően. Voltak kapcsolataim lányokkal tizenéves koromban, de mindvégig féltem, hogy nem vagyok számukra elég jó. Így az az egyetlen út maradt, hogy homoszexuális legyek.”

Hozzátette, hogy ezután egy férfival élt együtt Londonban, annak ellenére, hogy valójában nősülni akart és gyerekekre vágyott. Miután megtért, rájött, hogy "a legegészségesebb együttélési forma a férfi és nő kapcsolatán alapuló család", de azért együttérez a melegekkel.

Egy csodás gyógyulás története

Megszólalt a műsorban Mike Davidson észak-ír orvos is, az IFTCC Nemzetközi Szakmai Szervezet elnöke, aki szerint az ember nemi vonzódása megváltoztatható. „Számos ügyfelem tapasztalatára alapozva tudom, hogy ezek az emberek érzelmileg megváltoznak" - mondta.

A magyar szakemberek közül Gyenis-Kátay Noémi családterapeuta a stúdióban elmondta, hogy sajnos Németországban éppen most teszik kiskorúak esetében tiltottá azokat a terápiákat, melyek segítségével megváltoztatható a szexuális orientációjuk. Ő maga is dolgozik érintett családokkal, akiknél a gyerekek coming outoltak, és tapasztalatai szerint általában makacsul ragaszkodnak is az orientációjukhoz. Igaz, azt is elmondta, hogy nála a terápia célja nem az orientációváltás, hanem "a lelki sérülések feltárása".

A műsorvezető egyébként az adásban végig tényként kezeli, hogy nem genetikai okai vannak a szexuális orientációnak. Gyenis-Kátay Noémi szerint sok esetben inkább valamilyen szexuális trauma állhat a háttérben, iskolai zaklatások, távolság az azonos nemű szülőtől. Emellett beszélt még a transzneműek számának robbanásáról is, vagyis, hogy mostanában szerinte jóval több fiatal akarja megváltoztatni a nemét, mint korábban.

Bár Gyenis-Kátay többször kiemeli, hogy nála nem az átnevelés a cél, a műsorvezető kérésére felidéz egy esetet, ami egy kollégája praxisában történt és sikerült megváltoztatni valaki szexuális orientációját. Egy olyan férfi kereste fel a lelki gondozót, aki soha életében nem vonzódott a nőkhöz. Kiderült, hogy sok lelki trumája van, aztán a terápia során "egyszerűen heteroszexuális vonzódása lett", és ma már boldog családapa. Most, 10 évvel később, "ha fáradt és elhagyatott, akkor a benne lévő kisgyerek vágyik az ölelésre és apai gondoskodásra, de már tudja, hogy ez nem a jelen megélése, hanem a kisgyerek vágya".

A köztévé év eleji meleggyógyító adása egyébként a Médiahatóság szerint nem sértette a melegek egyenlő emberi méltóságát, nem érvelt a kirekesztésük ellen, ezért nem is indítottak eljárást az ügyben. A Credo adását itt lehet megnézni.