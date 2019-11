Címlapfotó nélkül jelent meg egy szerb ellenzéki lap

A társadalmi felháborodás miatt címlapfotó nélkül jelent meg a NIN című ellenzéki szerb magazin csütörtökön. A sajtóban megjelent információk szerint a hetilap címlapján a tervek szerint olyan fénykép szerepelt volna, amelyen egy fegyver csöve Aleksandar Vučić államfő felé mutat, írja az MTI.

Fotó: NIN

A Ringier Axel Springer kiadó közleménye szerint az újság tervezett címlapja udvariatlannak bizonyult, főleg egy olyan országban, ahol korábban megöltek egy miniszterelnököt. A NIN a közösségi médiában tette közzé, hogy az újság tervezett címlapja ugyan nem jelenhetett meg, a hozzá kapcsolódó cikk, amely a szerb államvezetés és a fegyverkereskedelem összefonódásáról szól, változatlan formában olvasható a lapban.

Az Aleksandar Vučić vezette Szerb Haladó Párt (SNS) tagjai szerint a lap az államfő meggyilkolására szólít fel a tervezett címlappal, és visszaél a sajtószabadsággal, Milan Ćulibrk fő- és felelős szerkesztő szerint viszont semmi ilyesmiről nincs szó. Milan Ćulibrk megjegyezte, hogy senkinek nem volt kifogása a kép ellen, amikor az 2017. június 27-én megjelent a Tanjug hírügynökség fotói között.

A fotót a hírügynökség egy vadászkiállítás megnyitóján készítette, akkor több szerb médium is leközölte. „Csak a legsötétebb elméknek juthat eszébe, hogy ilyesmivel vádolják a lapot” – idézte Ćulibrkot a Szabad Magyar Szó. Szintén ők írják, hogy Újvidéken több újságárusnál is az eredeti címlapfotóval ellátott lapot lehetett megvenni, de Zentára is került az ilyen példányokból. Valószínűsíthető, hogy amikor a kiadó letiltotta a címlapfotót, már megkezdődött a lap kiszállítása.

A egyébként Tanjug tagadta, hogy a fotót ők készítették volna. Magyarázatuk szerint egy meglévő fénykép részletét nagyította fel a hetilap munkatársa, így az eredetitől teljes mértékben eltérő fotót hozva létre.

A NIN-t néhány napon belül más címlappal újra kiadják.