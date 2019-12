A Digi az AMC minden csatornáját kihajította a kínálatából

Ha valaki tegnap este a Digi oldalán az ÁSZF-et, azaz az általános szerződési feltételeket böngészte, és a január 1-től érvénybe lépő változásokra ráklikkelt, meglepve olvashatta, hogy 2020. január 1-től:

A Megamax, a CBS Reality, a Sport1 HD, a Sport2 HD és a Spektrum HD csatornák kikerülnek a digitális kábeltelevíziós és műholdas csatornakiosztásból. A Sport1, a Sport2, az AMC, a Spektrum, a Minimax, a TV Paprika és a Film Café csatornák kikerülnek az analóg és digitális kábeltelevíziós és műholdas csatornakiosztásból. Az AMC, Minimax, Spektrum, SPORT1, SPORT2 és TV Paprika csatornákat töröltük a csatornalistából.

Azaz az AMC csatornaportfóliójának a Diginél is elérhető kínálatából csak a Spektrum Home marad a Diginél, de az is csak azért, mert a Digi és az AMC közötti szerződés erre a csatornára pár hónappal hosszabb távra szól, mint a többi adójukra megkötöttek. A két cég közötti, a többi csatornára vonatkozó szerződés idén év végével jár le. Információink szerint az AMC már korábban jelezte a Digi felé, hogy szeretnének tárgyalni a folytatásról, de ahogy informátorunk fogalmazott, a közeledésre annyit sem kaptak vissza, hogy „jó” vagy „nem kell”, ami merőben szokatlan még a magyar piaci viszonyok között is.

Az AMC portfóliója jelenleg ezeket a csatornákat tartalmazza: AMC, Minimax, CBS Reality, Film Café, Film Mánia, JimJam, Megamax, Spektrum, Spektrum Home, Sport 1, Sport 2, TV Paprika. (Ezek közül a Megamax megszűnik.)

Az AMC-t úgy érte a hír, mint üveges tótot a hanyatt esés, hiszen az NMHH legutóbbi jelentése alapján a Digi a hazai piacvezető:

2019. május végén a teljes, becsült piacra vonatkozóan és valamennyi technológiát figyelembe véve a Digi csoport volt a piacvezető 30,2 százalékos részesedéssel. Őt követi a Magyar Telekom 29,1 százalékos, illetve a UPC 25,5 százalékos piaci részesedéssel.

A magyar piacon több mint 4 millió magyarországi háztartásban több mint 3,5 millió előfizetéses televíziós szolgáltatást vesznek igénybe, azaz a Digi húzásával az AMC-csoport csatornái több mint egymillió háztartásban válnak elérhetetlenné. Az AMC a Viacommal, a Sonyval és az MTVA-val vív kiélezett küzdelmet a nézőkért, múlt héten a főműsoridőt tekintve az AMC csoport 5,7 százalékos nézettséggel (18-49-es korosztály) a harmadik helyen állt (Viacom - 5,3%, MTVA és Sony 5-5%), amit mínusz egymillió háztartással lehetetlen lesz tartani.

A Digi Facebook-oldalán háborognak a kommentelők:

Az AMC egy elég pikírt hangú közleményben reagált a Digi barátságtalan lépésére:

Az AMCNI CNE állásfoglalása: a teljes csatornakínálat terjesztésének megszüntetése a Diginél

Budapest, 2019. december 3. – Az AMC Networks International – Central and Northern Europe („AMCNI CNE”) arról értesült, hogy 2020. január 1-jével a Digi kiveszi kínálatából a teljes csatorna-portfólióját. Ez nyolc televíziós csatornát érint, ezek a Sport1, Sport2, az AMC, a Filmcafé, a Spektrum, a TV Paprika, a Minimax, a Megamax és a CBS Reality.

Az AMCNI CNE és a Digi hosszú együttműködésre tekinthetnek vissza, és jelenleg is tárgyalásban vannak a köztük lévő szerződés meghosszabbításáról. A televíziós társaság korrekt, versenyképes és a piaci helyzetnek megfelelő árajánlatot adott a Diginek a portfóliója terjesztésére, így bízik benne, hogy sikerül hamarosan megállapodnia a Digi kínálatában lévő minden csatornája további terjesztésére.

Amennyiben a Digi csomagjaiból kikerülnek az AMCNI CNE csatornái 2020. január 1-jén, az előfizetők a Sport1 és a Sport2 olyan sportközvetítéseitől esnek el, mint a januári férfi kézilabda Európa-bajnokság a magyar válogatott mérkőzéseivel, a Spanyol Kupa, az Olasz Kupa és Szuperkupa, az NFL rájátszásának mérkőzései és a Super Bowl, a jégkorong világbajnokságok a magyar válogatott mérkőzéseivel, a darts világbajnokság, a Bundesliga, a Német Kupa, az Európa Liga, a labdarúgó Eb- és vb-selejtezők, a férfi kézilabda Bajnokok Ligája, a női kézilabda Bajnokok Ligája, amelyek közvetítési jogait éppen most hosszabbította meg a Sport TV további öt évre, illetve a férfi kézilabda EHF-kupa, a női kézilabda EHF-kupa, a darts Premier League, az NBA vagy a UFC.

A 20 éves Minimax népszerű Dreamworks és Universal mesesorozatai, a TV Paprika hazai és nemzetközi szárséfjei, de a Spektrum sokszoros díjnyertes saját gyártású sorozatai (mint a Tabukról tabuk nélkül) sem jutnak el jövőre a csatornák nézőihez. Így a sorozatrajongók sem követhetik az AMC közelgő Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, The Terror és NOS4A2 premiereit sem.

A szolgáltatás megszűnésével kapcsolatos érdeklődéseket az AMCNI CNE kéri a Digihez címezni.

Információink szerint a hirtelen szakítás hátterében cash flow problémák állhatnak. A DIGI jelentős tartozást halmozott fel és görget maga előtt több szolgáltató felé is: az Index úgy tudja, az ATV-nek több száz millió forinttal tartoznak, a lejárt számlák 4-6 hónapja várnak kiegyenlítésre. Ennél is durvább összegekről hallani a TV2 és az RTL Magyarország viszonylatában, a két vezető kereskedelmi tévének ugyanis milliárdos tételekkel tartozhat a DIGI. Piaci értesüléseink szerint a tartozások azóta halmozódnak extrém mértékben, hogy a DIGI belevágott a mobil üzletágba, ami egyelőre csak viszi a pénzt, és ezeket a lyukakat tömögethetik a szolgáltatók felé ki nem fizetett összegekből.

Kérdéseinket elküldtük a Diginek, amint válaszolnak, a cikket bővítjük.