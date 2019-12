Meghalt Shelley Morrison, a Will és Grace színésznője

83 éves korában meghalt Shelley Morrison amerikai színésznő, a Will és Grace című sorozat egyik sztárja, írja a Variety. A Bronxban született, eredetileg spanyolajkú Morrison rövid betegség után, egy Los Angeles-i klinikán hunyt el december elsején, halálát szívelégtelenség okozta, közölte a sajtósa.

Miután a negyvenes években családjával Kaliforniába költözött, Shelley Morrison főleg színházakban és televíziós produkciókban játszott, legismertebb szerepét a Will és Grace című NBC-sorozatnak köszönheti, amelyben nyolc évadon és 68 epizódon át – 1999-től 2006-ig – a Megan Mullally által alakított Karen Walker házvezetőnőjét, Rosario Salazart játszotta – a karakter eredetileg csupán egyetlen részben tűnt volna fel.

A Will és Grace előtt Morrison játszott többek között az 1967-től 1970-ig futó The Flying Nun sorozatban, felbukkant Dean Martin mellett az 1968-as How to Save a Marriage and Ruin Your Life című filmben, Barbra Streisanddel a Funny Girlben, valamint Matthew Perryvel és Salma Hayekkel az 1997-ben bemutatott, Bolond szél fúj című romkomban.