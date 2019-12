Sajtószervezetek: Az unióban példátlan médiakontroll van Magyarországon

Magyarországon lerombolták a média függetlenségét és sokszínűségét - állapítja meg az a jelentés, amelyet hat nemzetközi médiaszervezet állított össze. A szervezetek munkatársai november végén vizsgálódtak Magyarországon újságírókkal, civil szervezetek munkatársaival, tudományos kutatókkal és politikusokkal beszélgetve a sajtó helyzetéről.

Az International Press Institute (IPI), a Committee to Protect Journalists (CPJ), a European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), a European Federation of Journalists (EFJ), a Free Press Unlimited (FPU) és Riporterek Határok Nélkül munkatársai többek között Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Kovács Zoltán nemzetközi ügyekért felelős államtitkárral is találkoztak.

Megállapításaik Magyarországról nézve sok újdonságot nem tartalmaznak: megállapítják, hogy a kormány 2010 óta szisztematikusan felszámolta a média függetlenségét és sokszínűségét, intézkedéseivel eltorzította a médiapiacot és megosztotta az újságíróközösséget.

Mindezek segítségével olyan erős médiakontrollt értek el, ami példa nélküli az Európai Unióban.

Hozzáteszik, hogy Magyarországon nem lépnek fel fizikai erőszakkal az újságírók ellen és nem zárják börtönbe őket, de a kormány stratégiája a kritikus sajtó elnémítására így is világos: a független szerkesztőségeket bezárják vagy megvásárolják. Az újságírók legitimitását elveszik azzal, hogy magyargyűlölőnek, hazaárulónak, idegen érdekek kiszolgálóinak vagy politikai aktivistáknak állítják be őket.

A küldöttség által megkérdezett magyar újságírók olyan összehangolt cenzúra- és tartalomkontroll-rendszert írtak le, amelyet a kommunista rezsim bukása óta nem tapasztaltak.

A független újságírók úgy érzik, hogy az állami szervek megtagadják a nyilvános információkhoz való hozzáférést, kizárják őket a hivatalos eseményekről, és akadályozzák a köztisztviselőkkel folytatott kommunikációt. A jelentés foglalkozik a kormány milliárdokkal kitömött saját médiakonglomerátumával is.

Kovács Zoltán államtitkár arról tájékoztatta a nemzetközi küldöttséget, hogy a szerinte a média feladata nem a hatalom ellenőrzése, a független újságírók, akik mégis ezt teszik, politikai aktivisták.

A jelentés összefoglalóját angol nyelven itt lehet elolvasni.