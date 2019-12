Döcögősen indul az új ingyenes budapesti újság

Korábban mi is írtunk arról, hogy hamarosan új ingyenes napilap indulhat Budapesten, amit különösen aktuálissá tesz, hogy Karácsony Gergely a megválasztása után azonnal jelezte, hogy a jelenlegi ingyenes kormánylapot, a Lokált mindenképpen eltünteti a fővárosi és BKV-fenntartású területekről. Ez nem feltétlenül jelenti a Lokál megszűnését, de mindenképpen megnehezíti a további működését. A főpolgármester december 3-án egy interjúban árulta el, hogy a szerződésbontás is megtörtént, már ketyeg a 180 napos felmondási idő, de arra is utalt, hogy a fővárosi önkormányzat szeretné, ha az újság akár ennél is hamarabb eltűnne az aluljárókból, aminek elérésére vannak is nyomásgyakorlási eszközeik.

A tervezett új lap az egyik legnagyobb múltú egykori magyar napilap, az 1878-tól 1944-ig működő Pesti Hírlap nevét venné fel, a különböző csehországi médiaérdekeltségekkel rendelkező Milkovics Pál finanszírozna, és a Kossuth Rádió korábbi főszerkesztője, a Vs.hu alapítója, Kerényi György vezeti majd. A tervek szerint a lap nulladik száma most pénteken jelent volna meg, azonban nagyon úgy néz ki, hogy a szükséges engedélyek bizonyos esetekben hiányoznak.

Az ingyenes Pesti Hírlap indulását a következők nehezítik:

Egy hosszútávú engedélykérelmet adott le október 9-én (tehát még a Tarlós István vezette fővárosi önkormányzatnak), ami 2021 végéig szólna, és összesen 30 forgalmas helyre vonatkozna, amelyek mind a Fővárosi Önkormányzathoz tartoznak. Az más kérdés, hogy a 30 hely közül nem mindegyike tartozik egyértelműen a fővároshoz, van, amelyik a BKV és van, amelyik valamelyik kerület kezelésében áll.

Hiába fővárosi közterületekről van szó, a Pesti Hírlapnak az engedélyekhez településképvédelmi engedélyt kellett kérni minden érintett kerületi önkormányzattól. Ez később úgy módosult, hogy a kerületektől nemleges nyilatkozatot kellett szerezniük a településképvédelmi szabályok rájuk vonatkozó hatályosságáról.

Utóbbi azért macerás, mert az önkormányzatok szerint nem kell arról papírt kiállítaniuk, hogy nincs szükségük valamilyen papírra.

A bürokrácia 22-es csapdája addig fokozódott, ameddig az eredeti 30 helyett már csak 26 helyen szeretnék terjeszteni az újságot, ráadásul eredetileg kézikocsi is lett volna a rikkancsoknál, de újabb engedélyeztetési procedúra miatt ettől végül elálltak.

Éppen ezért beadtak egy egyszeri terjesztési engedélyt is december 6-ra, tehát most péntekre, és ezt már egyenesen Karácsony Gergely főpolgármesternek. Ezt az egyszeri engedélyt már kifejezetten az aluljárókra kérték, azon belül is azokra a részekre, amelyek nem a BKV kezelésében állnak. Ezek a lezárható metrókijárókon kívüli részek, és azért is tűnt jó ötletnek itt osztogatni az újságot, mert az előrejelzések szerint az utcán mínusz 7-10 fok is lehet.

Egyébként december 9-én jár le a 60 napos határidő a fővárossal szemben, addig valamire jutniuk kell a Pesti Hírlap engedélyeztetésével. A Média1 szakportál úgy tudja, hogy december 6-án rikkancsok terjesztik majd a lapot, és 2020. január 13-tól válik rendszeressé a terjesztés.

Lokál ki, Pesti Hírlap be?

A Pesti Hírlap helyzete több szempontból is kifejezetten érdekes. A lap tulajdonosa, Milkovics Pál már tavaly arról beszélt az Indexnek, hogy a választások után reménytelen helyzetbe került, kormánykritikus Magyar Nemzet ingyenes lapként is tudna működni, és egy ideig arról szóltak a hírek, hogy megvásárolná a Simicska-médiaportfólió nagy részét a Magyar Nemzettől a Heti Válaszig. Az üzletből aztán nem lett semmi, mert Simicska nem adta el az újságait, inkább hagyta őket csődbe menni, vagy átkerülni kormányközeli tulajdonba.

Vagyis Milkovics – akinek tematikus tévécsatornái voltak Csehországban, de nemrég eladta azokat – régóta be szeretne szállni a magyar médiába, és az ingyenes újság ötlete már jóval azelőtt felmerült benne, hogy kétségessé vált volna a Lokál jövője. Ezek alapján joggal lehetett arra következtetni, hogy a Lokál kiszorítása után a Pesti Hírlap ugorhat be annak helyére, habár a főszerkesztő személye miatt az új lap feltételezhetően újságként működne, ellentétben a pártproganda-feladatokat engedelmesen ellátó Lokállal, ami például a legendás "lyukasfejű Karácsony" hisztit is átvette.

Az engedélyeztetési hercehurca miatt a Pesti Hírlap indulása egyelőre kérdéses, bár információink szerint a lap készen áll a most pénteki bemutatkozóra.