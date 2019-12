Egyelőre nem került az utcákra az új ingyenes budapesti újság

Ahogyan megírtuk, több tényező nehezíti a Budapest új ingyenes napilapjának, a Pesti Hírlapnak az indulását, és ugyan információink szerint a lap készen állt arra, hogy december hatodikán megjelenjen az első szám, már nem kérdéses, hogy ezt sikerült-e megvalósítani.

A főszerkesztő, Kerényi György a Média1-nek elmondta, a megjelenést el kell napolni, ugyanis csütörtök estig nem kaptak választ a Fővárosi Önkormányzattól, így kénytelenek voltak lemondani a nyomdai és a terjesztői megrendelést. Reményei szerint pár napon belül így is a kezükben foghatják az újságot a fővárosiak, és biztos, ami biztos alapon beadnak egy újabb kérelmet is.

A tervezett új lap az 1878-tól 1944-ig működő Pesti Hírlap nevét venné fel, a csehországi médiaérdekeltségekkel rendelkező Milkovics Pál finanszírozná, és a Kossuth Rádió korábbi főszerkesztője, a Vs.hu alapítója, Kerényi György vezeti majd. A stábba pedig olyan helyekről vettek, illetve vesznek fel embereket mint például a hvg.hu, az Átlátszó, a 168 Óra.

Kerényi Györgyék azért reménykedtek abban, hogy december elején már meg tud jelenni a lap, mert még akkor nyújtották be a rikkancsos, közterületi terjesztést biztosító kérelmüket, amikor Tarlós István volt Budapest főpolgármestere, és mivel az önkormányzatnak 60 napja van arra, hogy válaszoljon, úgy gondolták, hogy mostanra már döntés születik az ügyben. A helyzetet bonyolította az, hogy a harminc helynek, amik az eredeti kérelemben szerepeltek, nem mindegyike tartozik egyértelműen a fővároshoz, és ha hozzájuk is tartozik, akkor is településkép-védelmi engedélyt kellett kérni minden érintett kerületi önkormányzattól.

Végül beadtak egy egyszeri terjesztési engedélyt is december 6-ra, a korábban említett, szélesebb körű engedély elbírálásának határideje pedig december 9-én jár le.