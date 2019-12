A ruhája olyan, mint Amerika kapitányé, viszont ő lány

Megjelent a DC-univerzum új szuperhősnőjének, a Stargirlnek az első előzetese. A sorozatot a DC saját streaming-felületén fogják játszani, ami már év eleje óta zúdítja ránk a szuperhősös filmeket.

A Stargirl története szerint a középiskolás Corutney Whitmore felfedezi a benne rejlő kozmikus erőt. Miután rájön, hogy mostohaapja is hős volt, ő is felveszi a harcot a rosszfiúkkal, ezzel pedig az új szuperhős generációt inspiráló harcossá válik. Az első előzetese alapján a filmben megjelenik a Justice Society, a DC-univerzum szuperhőscsapata, na meg egy Amerikai kapitány ruhájára hajazó jelmez is:

A hős Stargirl a DC-univerzum tagja, Geoff Johns és Lee Moder kitalációja. Míg Lee Moder munkája során főként csak Stargirl karakterével foglalkozott, addig Geoff Johns már több szuperhősfilmben (Aquaman, Flash, Igazság ligája) is részt vett szerzőként és/vagy producerként.

A sorozat rendezője is Geoff Johns lesz, a főszerepet pedig a főként tinisorozatokban szereplő (All Night, Bella és a Bulldogok) Brec Bassinger játssza. Az amerikai premierről jelenleg annyit tudni, hogy 2020-ra várható.