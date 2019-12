A TV2 őszébe belebukott az egész kreatív igazgatóság

RTL Klub vs. TV2: 287 - 51.

Beszédes számpár az év eddigi 342 napjának főműsorára vonatkoztatva 18-49-ben (a Film+ is nyert egy estét, az M4 Sport meg hármat, hogy teljes legyen a kép). Ötvenegy estét tudott közönségarány tekintetében elvinni a TV2, azaz, leegyszerűsítve, és a hátralevő 3 hétből megelőlegezve egyet, kábé heti egyszer tudták 2019-ben megverni az RTL Klubot. Mindezt úgy, hogy az állami reklámköltésnek köszönhetően kvázi feneketlen zsebből dolgozhattak, mégsem voltak képesek arra, hogy olyan komolyan vehető műsorrendet összerakjanak, ami alternatíváját nyújtja az RTL Klub nem túl fantáziadús novemberi programmingjának.

A TV2 vezetősége rá is unt a hiábavaló küzdelemre, és átrendezte a tévé szerkezetét egy picit.

Míg a 47. héten, a Sztárban sztár leszek! fináléjának hetében a TV2 az első húsz program közé négy műsorszámot delegált (az éneklős showműsor a második legnézettebb volt), a 48.-on már csak három, a 49.-ken egy árva műsorszám tudott beférni az RTL műsorai mellé. Az is árulkodó, hogy a három hét alatt az első húszba bejutott nyolc műsorból mindössze kettő tekinthető valóban szórakoztató tartalomnak (a Sztárban sztár döntője mellett a Mintaapák egyik epizódja) a többi hat a Tények és a Tények Plusz adásai, amik meg ugye kábé olyan szórakoztatóak, mint egy végbéltükrözés vagy Zuzu Petalsszal beszélgetni, már én magam sem nagyon tudom eldönteni, hogy melyik. Ironikus, hogy mindezt az egykoron(?) "Szenvedélyünk a szórakoztatás" szlogennel operáló csatorna tudta abszolválni.

Az ősszel elindított műsorok közül az egyetlen, amire nem lehet kapásból rásütni a bukott bélyeget, az a Mintaapák, bár van egy olyan érzésem, hogy 12,8 százalékos nyitó közönségaránynál többet vártak tőle a Róna utcában, úgy meg különösen, hogy napi sorozatól van szó, A-listás sztárokkal a fő- és mellékszerepekben, azaz zsebbenyúlós buli ez is. Az eddigi négy hétben viszont ez az egyetlen műsoruk, ami valamiféle rajongótábort kezd felépíteni, és ne feledjük, hogy a Barátok köztnek is kellett egy fél év, mire a népek úgy rendesen rákaptak. A Mintaapák persze nemigen megy el 9670 részig, a premissza addig működik, míg a gyerekek nem 30 éves családapák maguk is, hanem max. tinikorúak, de ez legyen az írók baja. A sorozat 7,4 és 14,6 százalékos közönségarány között mozog, átlagosan 11 százalékot tud, ami nem jó de nem is tragikus, legalábbis 2019-ben, amikor minden százalékért le kell hajolni.

Míg a gyökér futballistát részben meggyőzően (nem a labdás mutatványokra gondolok) hozó Fenyő Ivánnal (is) eladott Mintaapáknál egy 11-12 százalékos átlag egy ideig tolerálható (építkezés folyik, a teljes lakosságban stabilan megvan a 400 000 néző, stb.), egy vetélkedőnél, mint amilyen a Nyomd a gombot, tesó! is, a 12,6 százalékos induló közönségarány már erősen figyelmeztető jellegű volt. A közönségarány megfeleződése az első hét végére aggasztó, a második hét közepére beütő 5 százalékos közönségarány viszont már tragikusnak számított. A TV2 persze lépett, és november utolsó hetétől megcserélte Majka vetélkedőjét Ördög Nóra kiábrándító nyomorpornójával, így mostanság a tesók 21:35-től nyomják a gombot 23:00-ig. Ez azt jelenti, hogy így Majka csak egy órát megy a Konyhafőnök ellen,

az utolsó harminc percben a Barátok közt az ellenfél, ami ugye csak nem a kereskedelmi tévézés Liverpool FC-je.

Mégsem tudja elverni a vetélkedő a veterán szappant sem, sőt, megközelíteni is nagy erőfeszítésükbe telik.

Majka eddigi karrierjének második legkevésbé nézett műsora (a Star Academy az első) nem azért bukott ótvaros nagyot (az eddigi 20 adás átlagos közönségaránya 7,3 százalék a kereskedelmi korcsoportban, és még rosszabb a helyzet a teljes lakosságot nézve, ahol kb. 200 000 nézőt tud stabilan, 100 000-el kevesebbet, mint a BK), mert Majka elfelejtett műsort vezetni vagy a nézők már nem kedvelik, hanem azért, mert a műsor túl bonyolult egy laza esti tévézéshez. Leckének jó volt viszont, mert ha Majka valóban műsorfejlesztéssel akar foglalkozni, akkor az ilyen pofonok sokkal hasznosabbak, mint egy 11 százalékos átlaggal letolt langymeleg évad.

A harmadik hétköznapi műsoruk, az Extreme Makeover sorozat hazai ízlésre(?) hangolt kiadása, azaz az Újratervezés, amiben Stohl András és Ördög Nóra rászoruló családokon segít.

Az amerikai eredetivel ellentétben az Újratervezés nem egy feelgood műsor, ami pont ideális a lefekvéshez (11-kor volt vége eredetileg, ugye), hanem az, amit látva vagy idegesen, vagy szomorúan bújsz be a paplan alá, és az álmoskönyv szerint fogcsikorgatva Ördöggel álmodni nagyon nem tesz jót az egészségnek.

A közönség is így gondolhatta, hiszen az első adás 11,9 százalékos közönségaránya után (csak a vicc kedvéért, a Konyhafőnök ezzel párhuzamosan éppen 17,2-t hozott) a 12 százaléknak csak messziről integettek, és közel akkorát buktak, mint Majka vetélkedője (átlag: 8,6%).

A TV2-nél valamikor a Ninja Warrior első évada sikere (20%-os átlag, verték vele az RTL-t ha nem is mindig) láttán dönthettek úgy, hogy ha akadálypályás kergetőzés kell a népnek, akkor akadálypályás kergetőzést kapnak, és a második Ninja-évad alatt már zsákban volt az Exatlon, azt követte a Fuss, család, fuss! és a Catch! Ami a nézettséget illeti, a 3,5 hónapon át műsoron tartott, a végére közel háromórásra hizlalt akadályverseny, az Exatlon, még tudott valós alternatíva lenni az RTL-el szemben, és 15 százalékos átlaggal futott, de az októberi Fuss, család, fuss! a lélektani 10 százalékos határt sem nagyon lépte át és hétköznaponként este hétkor vegetált a TV2 ősz eleji műsorrendjében (aminek meglepő nyertese a Séfek séfe lett a maga 13 százalékos átlagával, amivel verte a Nyerő párost is. Dettó őszi próbálkozás volt még Kasza Tibor Kapj el, ha tudsz! című vetélkedője, ami 7 százalék körül hozott, de felejtsük is el hamar, mert borzasztó műsor volt.

A rohangálás olyan a TV2-nek, mint a zombik az amerikai AMC-nek ahol jövőre már három Walking Dead-sorozat is lesz (ezzel potenciálisan az 52 hétből csak négy marad, amikor nem riogatja az embert egy horda élőhalott), a rettentő gagyi Fuss, család, fuss! után egy Ninja Warrior lightba oltott Exatlon/Fuss! hibriddel, azaz a Catch! - Úgyis utolérlek! (TV2-s rekordnak számító mennyiségű felkiáltójel a címben!) című, izé, fogócskával, amiben vidáman kergetik egymást az olyan zsékategóriás celebek, mint Bódi Sylvi. A Sztárban sztár leszek! közönségének ez kösz, de nem jött be, az első adás 9,1 százalékos bukta volt (a Sztárban sztár leszek! 23,9 százalékot hozott), a második meg 7,7 százalékos - ezzel most már a vasárnapi strigulának is csak integethet a TV2.

Az elmúlt négy hétben a főműsort és a 18-49-es korosztályt nézve a TV2 meg sem tudja közelíteni az RTL Klubot (8,85% vs. 17,12%) köszönhetően az X-Faktor és a Konyhafőnök dominanciájának.

Írd és mond, az elmúlt 28 napból este 7 és 11 között 33 félórás slotot nyert a TV2 az RTL meg 219-et. A TV2 előszeretettel emlegeti a csatornacsoportok szintjét, pedig nem egészséges az sem a vérnyomásra, hiszen 14 csatornával sem tudják beérni az RTL Magyarország nyolc adóját. Múlt héten volt a legszorosabb köztük a verseny, 29,6% vs 23.9%-kal, de két hete 31,5% vs. 21,8% volt az eredmény.

És ebbe azért bele lehet bukni. Egy piaci alapon, rendesen működő tévénél meg pláne, de a TV2 nem egészen az. A Sorozatwiki írta meg először, hogy a TV2 megszüntette azt az önállóan működő kreatív igazgatóságot, amit még 2017-ben, Ökrös Gergely vezetésével hozott létre, és legutóbb Kirády Attila kezébe adta. A műsorok kreatív felügyeletéért ezentúl a programigazgató, Fischer Gábor felel majd, Kirády alatta fog dolgozni. Januárban ismét jön az Exatlon és Palik László mindennapi két és fél órás rikoltozása, szóval a változás igazi hatására azért még várni kell. Pedig nem ártana, ha történne végre valami (istenem, hányszor írtam már ezt le 2006 óta), mert az elkényelmesedő, versenyre nem kényszerített RTL-lel és a béna TV2-vel a legnagyobbat mi, nézők bukjuk.