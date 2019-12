Ruszó Tibor nyerte a kilencedik X-Faktort

A virslipartiba átmenő döntőt az RTL este nyolckor kezdte és tíz perccel éjfél előtt fejezte be, és még mielőtt bárki is azt hinné, hogy ez azért van, mert 18 énekesből kell egy nagyon durva este alatt kiválasztani azt az egyet, akiről majd az otahpusztakócsi roadshow szól, hát nem, a szokásoknak megfelelően három (3) énekes küzdött a hangokkal, színpadi mozgással, önbizalomhiánnyal és a rajongótáborokkal közel négy órán keresztül.

Az első kanyarnak tíz óra után nem sokkal lett vége, ekkor esett ki a műsorból Zdroba Patrik, akit Korda György reinkarnációjának sminkeltek, és a döntőbeli előadásai alapján a negyvenes műkörmösök ölének felizgatójának szántak. Kiesése után a mentora, Gáspár Laci, sietett megegyezni, hogy ő is harmadik helyezett volt az ő tehetségkutatós kalandjában, ami a Megasztár volt, de ezt nem mondta ki, mert TV2-s műsorról nem beszélnek az RTL-en. Zdroba kiesésével két énekes maradt versenyben, és a tavalyi évhez hasonlóan mindketten ByeAlex istállójából kerültek elő, ezzel a Márta Alex néven anyakönyvezett zenész/zeneszerző/újságíró beérte Geszti Pétert, aki az eddigi egyetlen duplázó volt (a 3. évadban Oláh Gergő, a 4.-ben Danics Dóra révén nyert).

A két versenyzője: Ruszó Tibi, akiből Máté Péterbe oltott Jávor Pált akarnak faragni, és Vanek Andor, akit a döntőt látva soha, senkinek nem lehetne eladni. Duettel kezdték az utolsó nagy nekifutást, a Ruszó-ByeAlex párosnál a kiskölyök színpadi jelenléte nagyon semmilyen volt, ami nem nagy baj, mert majd beletanul, de az sokkal ijesztőbb, hogy a rutinos ByeAlex mellett szó szerint olyan volt, mint mint egy megszeppent gimnazista, és hát ő az is. És nem, nincs benne sem X, sem faktor (az idei kiadásban a pofátlan és mindenbe beleszaró Manuelben volt csak), de hát ehhez hozzászokhattunk. Vanek Andor ByeAlex egy másik számában duettezett, de a két nóta között különösebb eltérést én nem tapasztaltam, talán annyit, hogy az előadásban Vanek egy picivel jobb volt, mint Ruszó.

A legeslegutolsó kör előtt a két duett után a zsűriasztal mögé leülő ByeAlex bakizott egyet, nem Ruszó Tibort konferálta fel, hanem másik versenyzőjét, de nem is ez volt a legkínosabb az egészben, hanem az, hogy két (2) nóta elhaknizása után ByeAlex úgy zihált, hogy alig bírta elmondani a felkonfját, és láthatóan kurvára örült annak, hogy a bakival kapott még egy kis időt, hogy levegőhöz jusson.

Ruszó és Vanek a hagyományoknak megfelelően a válogatóban előadott nótával jelentkezett utoljára, Ruszó hamis volt, hiába üvöltött önkívületben a csillogó kályhaezüst nagyestélyibe fazonírozott Kiss Ramóna, és csapkodta a levegőt a mentorbrigád, akik ebben az évadban sem tudtak szinte egyszer sem olyan karcosan őszinték lenni, hogy bármiféle hitelt adjunk a szavaiknak. Vanek jobb énekes, mint Ruszó, de a döntőben pont olyan pocsék volt, mint az ellenfele, a záródalát már a válogatón sem értettem, mármint hogy minek kell ezt, de tényleg, nincsenek meg az adottságai a Never enough című számhoz és kész.

Amíg nézik a műsort, addig 3 óra ötven perc lesz egy nyomorult döntő, amiben tényleges, a döntőhöz elengedhetetlen percek száma a szavazás lezárásával és a szükséges hatásszünetekkel együtt nem lehetett több, mint 70 perc. A végén Ruszó Tibor nyert, meg is hatódott, ahogy kell, énekelni is alig bírta a nyertes dalát, vagy minek hívják azt a végtelenül kínos izét, amit ilyenkor el kell még tolni (sebaj, amikor épen ölelkezett, a playback tovább szólt). A nyertesnek innen is gratula, sokat kell még fejlődnie, de a kezdő lökést ezennel megkapta - nagyjából rajta múlik, él-e vele.