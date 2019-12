A józsefvárosi önkormányzati újságot fideszes politikusokkal egyeztették megjelenés előtt

Támogass te is!

Érdekes részleteket közölt a korábbi, fideszes vezetésű józsefvárosi önkormányzat működéséről Pikó András új polgármester. Pikó bejegyzése szerint az önkormányzati újság legújabb számait rendszeresen fideszes politikusokkal ellenőriztették, mielőtt megjelentek volna.

Az alábbi e-maileket Nyerges Zoltán, a Józsefváros főszerkesztője küldte, a Józsefváros újság augusztus végi számának és egyik szeptemberi számának teljes anyagait tartalmazza. Nyerges még a megjelenés előtt, levélben észrevételeket kér, értsd: jóváhagyást a címzettektől. A címzettek kiléte a levelezés későbbi menetéből egyértelmű, a névsor illusztris.

Közöttük is legelső sorban említendő Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője, a kerület egyik parlamenti képviselője. Címzett még Rimán Edina jegyző, a törvényesség helyi őre, aki akkor már a Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási folyamat pártatlansága és kiegyensúlyozottsága felett is őrködött. Ott van a címzettek között Sára Botond fideszes polgármester és Egry Attila fideszes alpolgármester mellett Farkas Örs is, aki akkor épp a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Felügyelő Bizottságának az elnöke volt, korábban viszont Kocsis Máté kabinetfőnökeként tevékenykedett, és aki a választási kampányban politikai elemzőként írt többek között a józsefvárosi politikai helyzetről a Magyar Nemzetben