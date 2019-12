A kormány egyik kedvenc publicistáját is beültették köztévé zenés műsorába

Korábban mi is írtunk arról részletesen, hogy hosszú évek után, a jelenlegi kormány regnálása óta első alkalommal kihagyja Magyarország az Eurovíziós Dalfesztivált. Az MTVA hivatalosan csak annyival kommentálta a dolgot, hogy a jövőben magyar tehetségek felkutatására fordítja a figyelmet, ami azért is egy elég gyenge érv, mert az elmúlt években a közmédia az adófizetők pénzéből súlyos milliókat költött az Eurovízió selejtezőjeként funkcionáló A Dal c. műsorra, és korábban azt nyilatkozták, hogy a versenyen való indulás minden pénzt megér az országimázs szempontjából. Az már más kérdés, hogy az Indexnek több forrás is arról beszélt, hogy inkább azért maradhatunk ki a versenyből, mert a közmédiának nem tetszik, hogy melegpropaganda folyik a nemzetközi műsorban. A közmédia még arra sem volt képes, hogy hivatalosan bejelentse, nem indul idén Magyarország a versenyen, ezt végül a magyar sajtó egészen máshonnan tudta meg hivatalosan.

Hiába marad ki az Eurovízió, A Dal c. műsor ennek ellenére marad (és természetesen már indulás előtt óriási siker), és kiemelt közmédiás promócióért meg hasonlókért versenyezhetnek most már a zenészek a nemzetközi műsor helyett. Ahogy a közmédia oldala írja

A Dal nyertese egyben a Petőfi Zenei Díj „Év Dala” elismerését is megkapja. A kilencedik alkalommal látható dalválasztó show-ban több különdíjat is átadnak majd: „A Dal 2020 Legjobb Dalszöveg Írója”, „A Dal 2020 Felfedezettje” és „A Dal 2020 legjobb akusztikus felvétele” elismerések birtokosa a Petőfi Zenei Díj ezen kategóriájának díját is elnyeri.

- ez az a Petőfi Zenei Díj, ami annyira nívós, hogy idén el sem ment rá az egyik nyertes, Kovács Ákos.

De itt még egyáltalán nincs vége, ugyanis bejelentették az új zsűritagokat. Az elmúlt években az értelem utolsó szikráját képviselő Both Miklós például nem vesz részt az idei műsorban, ahogy Mező Misi sem, helyettük a Megasztárban már hasonló pályát befutó Pély Barna ugrik be - aki egyébként többször is indult a műsorban, sikertelenül - és Apáti Bence, a kormány egyik kedvenc publicistája, aki gyakorlatilag minden létező KESMA-médiafelületnek az állandó vendégszerzője, vendégszereplője, vendégarca. Az Operettszínház balettigazgatójának sikerült is a műsorhoz méltó szakmai megszólalással jelezni, hogy nem is találhattak volna nála jobb publicistát és táncművészt erre a feladatra:

Figyelni fogok a dalszövegre, az előadásmódra, arra, hogy hogyan, milyen magabiztosan mozog az adott előadó a színpadon. Publicistaként és táncművészként ezek mind fontos kritériumok számomra. Természetesen a muzikalitás sem fogja elkerülni a figyelmemet, mivel tízéves korom óta zenére dolgozom, szabályosan fájnak a hamis hangok

Az is kiderült, hogy milyen előadók teszik tiszteletüket majd a műsorban. Fellép majd például Ember Márk, Wolf Kati, Varga Szabolcs, Takács Nikolas, Kökény Attila és Arany Timi is, de a zenekarok közül az indulást választotta a Zaporozsec, a Turbo, a Mocsok 1 Kölykök, Fatal Error vagy a Konyha.