Sorozatok jövőre: lesz sci-fi vígjáték és meggyilkolt kisfiú is

A premierek között lesz december 24-én az ezerszer feldolgozott Karácsonyi ének minisorozata, aminek mindhárom része egyben elérhető lesz. A producerek között feltűnik Tom Hardy és Ridley Scott, a forgatókönyvet Steven Knight (Tabu) írta. Főszerepben a Vasember 3 főgonosza, Guy Pearce játszik.

Megjelenik emellett A kívülálló január 13-án, ez a 2018-ban megjelent A kívülálló című Stephen King-regényen alapul. A sztori egy oklahomai kisvárosban játszódik, ahol egy 11 éves fiú megcsonkított holttestére találnak, a bizonyítékok egy helyi irodalomtanárhoz vezetnek, neki azonban kikezdhetetlen alibije van.

A kevésbé ismert műfajú sci-fi vígjáték, az Avenue 5 január 20-án debütál, ebben a Dr. House-t játszó Hugh Laurie alakítja a galaktikus turizmussal foglalkozó űrhajó kapitányát. A rendező Armando Ianucci, akinek a The Thick of It és a Veep (Az alelnök) című sorozatokat is köszönhetjük. A trailerről itt írtunk.

Az HBO a következő évre emellett újabb évadokkal és saját gyártású sorozatokkal is készül, így például: