A sorozat miatt zaklatják és gyerekgyilkosnak tartják a Csernobilt túlélő tűzoltófeleséget

Amikor megtudtam, hogy film készül rólam, sértve és kellemetlenül éreztem magamat. Emberek gyülekeztek a lakásomnál, és volt, hogy újságírók a lábukkal akadályozták meg, hogy bezárjam az ajtómat, mert interjút akartak készíteni velem

- mondja Ignatyenko, aki az egyik, a csernobili atomkatasztrófához kivezényelt tűzoltó felesége volt. A férje az elsők között halt meg a tragédia miatt, miután hosszú ideig ki volt téve a halálos sugárzásnak. A közös gyerekükkel terhes Ignatyenko többször meglátogatta a férjét a kórházban, aminek következtében a gyerek a születése után négy órával meghalt.

Az emberek azt mondják, hogy megöltem a gyerekemet. Azt kérdezgetik, miért álltam a férjem betegágya mellett, ha egyszer tudtam, hogy terhes vagyok. De hát hogy tudtam volna magára hagyni? Azt gondoltam, a gyerekem biztonságban van a hasamban. Akkoriban még semmit sem tudtunk a sugárzásról

- mondja az interjúban.

Ignatyenko azt állítja, a sorozatot gyártó stúdiók, az HBO és a Sky csak akkor keresték fel egy moszkvai számról telefonálva, amikor már zajlott a forgatás, de - részben azért, mert az Ukrajnával háborús konfliktusban álló Oroszországból érkezett a hívás - az ukrán nő azt gondolta, hamis információról, valamiféle csalásról van szó, és nem értette, miért akarna neki bárki is 3000 dollárt fizetni "pusztán azért, mert létezik".

Az HBO és a Sky ugyanakkor azt mondta a BBC-nek: a forgatás során mindig is a lehető legnagyobb érzékenységre törekedtek, és így tettek Vaszilij Ignatyenko történetszálával is. Az özveggyel pedig állításuk szerint többször is kapcsolatba léptek a forgatás előtt, közben és után is, és tájékoztatták őt a sorozatról. Sőt, állításuk szerint azt is felajánlották, hogy elmondva a saját emlékeit, maga is hozzájárulhat a forgatókönyv elkészítéséhez. Mint írják, Ignatyenko "a folyamat egyetlen pontján sem mondta, hogy nem szeretné, ha az ő vagy a férje történetét is filmre vinnénk".

