Lenny Kravitz lányával porolták le a Pop, csajok satöbbit

Nick Hornby klasszikus regényéből, a Pop, csajok satöbbiből húsz évvel a 2000-ben bemutatott filmváltozat után sorozat készült, amelynek első előzetesét a hétvégén leplezte le a Hulu.

A szakítós, illetve exeken elmerengő történet sorozatváltozatának érdekessége, hogy ezúttal nem egy férfit láthatunk a főszerepben, hanem a Macskanő szerepét is megkapó Zoë Kravitzet, a jövő nyáron Sopronban koncertező Lenny Kravitz lányát.

A 31 éves színésznő egyébként családilag is érintett a Pop, csajok, satöbbiben, hiszen édesanyja, Lisa Bonet a 2000-es filmváltozat egyik főszerepében is látható volt – ő játszotta Marie De Salle-t, azaz az énekesnőt, aki a lemezboltos főszereplő, Rob egyik alkalmi szexpartnere lett.

Az újra leporolt történetnek természetesen most is egy lemezbolt lesz a központi helyszíne, ezúttal Brooklyn Crown Heights negyedében. A tízrészes sorozatot stílszerűen 2020. február 14-én mutatják majd be.