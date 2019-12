Digi kontra AMC: Sport1 és Sport2 nélkül marad a magyar piac kvázi egyharmada

A piacvezető szolgáltató és az AMC közötti hajtépésről mi is írtunk, első körben úgy nézett ki, hogy a Diginek egyik AMC-csatorna sem kell az AMC, Film Cafe, Film Mania, Minimax, Spektrum, Spektrum Home, Sport1, Sport2 és TV Paprika kínálatból. Az AMC szerint a Digi nem szólt nekik és nem jelezte, hogy nem hosszabbítanának, ők is csak az új ÁSZF-ből értesültek (a Digi megkeresésünkre nem válaszolt, így az ő álláspontjuk továbbra is homályba burkolózik), ami valóban kimeríti a barátságtalanság fogalmát.

A képlet persze soha nem olyan egyszerű, mint látszik vagy láttatni vélik: ma délután hat körül az ÁSZF ismét változott, és az AMC csatornái visszakerültek a kínálatba, kivéve a Sport1-et és Sport2-t. Ez így is hatalmas érvágás, hiszen a sportjogok nem olcsók, és a piac egyharmadának kiesésével nem lesz egyszerű megindokolni a vásárlásokat. Szélsőséges esetben ez akár a csatorna létét is fenyegető lépésnek is tekinthető. A Digi joggal mutogat három saját sporttévéje mellett a TV2 csoport két Spílerjére, a két Eurosport adóra és az M4 Sportra,és mondhatja, hogy igazán kielégítik a sportrajongók igényeit, nyolc adó az nyolc adó.

A Sport1 és Sport2 műsorán azonban vannak olyan exkluzív tartalmak, amiket az AMC reményei szerint sokan néznének:

a férfi kézilabda Európa-bajnokság (a magyar válogatott is érdekelt)

a Spanyol Kupa

az Olasz Kupa és Szuperkupa

az NFL rájátszása a Super Bowllal együtt

a jégkorong világbajnokságok (a magyar válogatott a Divízió 1-ben érdekelt)

a darts világbajnokság

a Bundesliga

a Német Kupa

az Európa Liga

a labdarúgó Eb- és vb-selejtezők (kivéve a magyar meccseket),

a férfi kézilabda BL

a női kézilabda BL

a férfi kézilabda EHF-kupa

a női kézilabda EHF-kupa

a darts Premier League

az NBA

a UFC

Nem rossz kis lista, ugye. A probléma viszont az, hogy ennek ára van. A piacot jól ismerő informátoraink szerint a 2-3 tőkegyforma nagy amerikai csomagból (AMC, Sony, Viacom) az AMC a legdrágább, viszont a nézettsége ezt korántsem igazolja: az egész napot tekintve 18-59-es közönségaránya 2010 óta 3,5% és 6,5% között változik, jellemzően 5% körüli átlaggal, amiből a sportcsatornák 1,2 százalékot a legjobb napjaikon hozzák. A Digi osztott-szorzott, és inkább bevállalta, hogy ha lesz is olyan előfizető, aki átmegy egy másik szolgáltatóhoz, a kiesett összegnél jóval jobban járnak az AMC-nek januártól fizetett csökkentett díjon megkeresett különbözettel.