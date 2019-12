Felesleges Szomszédok-nosztalgia volt a beígért szilveszteri epizód

Akik azt várták, hogy akár csak egy jelenet erejéig is sikerül összehozni a gárdát, azok csalódhattak a legnagyobbat a Life TV szilveszteri ajándéknak szánt 25 perces riportfilmjében, mert erről szó sem volt benne. Jó, nem is ígértek ilyesmit a készítők, így aki elolvasta a műsor tartalmát, tudhatta, hogy Mészáros Lőrinc feleségének elsősorban 50 feletti nőkre szabott csatornáján mire számíthat: nosztalgiára.

8 Galéria: Szomszédok 2019

A színészek részéről Nemcsák Károly, Ivancsis Ilona, Trokán Péter, Fehér Anna, Frajt Edit és Pásztor Erzsi idézte fel az 1987-ben indított sorozattal kapcsolatos emlékeit, melyek kivonatosan kábé ennyit tettek ki:

Horváth Ádám új filmnyelvet teremtett a teleregénnyel - ez persze csak a magyar piacra igaz, de ezt szemérmesen elhallgatták;

azért volt népszerű, mert köztünk játszódott, rólunk szólt;

tetszett a nézőknek, hogy a kisember pont annyit szív, mint ők;

stabil, hosszú távú munka volt, jó fizetéssel, és híres embert csinált minden szereplőből;

a színészeket olyan mértékig azonosították a karakterrel, hogy egy idő után Frajt Edit már karakterben válaszolt a kérdésekre;

Nemcsák Károly csak menet közben döbbent rá, mekkora siker, és arra is, hogy a vidéki emberekhez is tudott szólni.

Volt pár érdekesség is, Frajt Edit terhességét például a sorozat forgatókönyvébe is beleírták, de úgy, hogy egyik reggel leforgatta a fikciós szülést, aztán este meg mehetett élesben szülni. Fehér Ann legemlékezetesebb jelenete az volt, amiben az ajtót kinyitva ott állt Hofi Géza, ő meg annyira meglepődött (nem tudott róla, hogy Hofi beugrik), hogy sikkantott egy aranyosat - benne is maradt az epizódba, mert igazi profihoz méltó tovább tolta a jelenetet.

A félórás műsorba befért egy bakiparádé, amiben Kulka János vitte a prímet, szétvert egy telefont, és egy kétmondatos dialógot legalább 22 alkalommal rontott el. Az elröhögésben Ivanics Ilona és Nemcsák Károly is élen járt, bezzeg Pásztor Erzsit - aki a mai napig nem érti, miért emelte fel a rajongótábor a főszereplők közé, legalábbis népszerűségben, hiszen csak mellékszerepe volt - nem lehetett kizökkenteni a nyugalmából. Egy jelenetsort nem nagyon értettem csak, puskával lövöldöztek benne, az erdész Trokán Péter meg a neje (Fehér Anna) és közben bevágtak olyan jeleneteket, amikben egy-egy random szereplő összerogyott, az erdész meg röhögött rajta egy sort, de biztos velem van baj.

Az viszont nyilvánvaló volt a reakciókból, hogy folytatás csak akkor elképzelhető, ha jó írók, szakértő stáb, valódi színészek vesznek részt benne. Ja, és ha jól meg is fizetik.