Az HBO aranykorának egyik kovácsa mostantól az Apple-nek gyárt sorozatokat

Mutatok egy listát, hosszú lesz. Azok a legfontosabb sorozatok, minisorozatok, dokumentumfilmek, filmek és talkshow-k szerepelnek rajta, melyeket Richard Plepler vezetése alatt fejlesztett az HBO.

2008 - In Treatment, True Blood, Generation Kill, House of Saddam, John Adams

2009 - Eastbound & Down, Hung

2010 - How to Make It in America, Boardwalk Empire, Treme, The Pacific

2011 - Mildred Pierce, Game of Thrones, Luck, Enlightened, Life's Too Short

2012 - Girls, Veep, The Newsroom

2013 - Parade's End

2014 - Olive Kitteridge, Sonic Highways, Silicon Valley, True Detective, The Leftovers

2015 - The Jinx, Ballers, Show Me a Hero, The Casual Vacancy

2016 - The Night Of, Westworld, Divorce, Vinyl, Vice Principals

2017 - Crashing, The Defiant Ones, Big Little Lies, The Deuce, The Young Pope, Room 104

2018 - Here and Now, Mosaic, Sharp Objects, Succession, Barry

2019 - Catherine the Great, Chernobyl, Our Boys, Mrs. Fletcher, His Dark Materials, Euphoria, Watchmen

Elvétve akad köztük olyan, ami egyetlen Emmy- vagy Golden Globe-díjat sem nyert, de nem az a norma. Plepler közel 30 éven át dolgozott az HBO-nál, tavaly februárban távozott, nem sokkal azután, hogy az AT&T, a legnagyobb amerikai telekommunikációs cég megvette az HB anyacégét, a Time Warnert, létrehozva egy olyan konglomerátumot, ami a tartalom gyártásától (Warner, HBO) annak a végpontig való eljuttatásáig (AT&T kábeles/műholdas előfizetés) kontrollálja a folyamatot.

Pleplernek nem kifejeztetten ezzel lehetett baja, hanem azzal az új iránnyal, amit az AT&T/Warner Media részéről John Stankey egy tavaly januári céges prezentáción kijelölt az HBO-nak, amit leginkább az eladható szóval lehetne jellemezni. "Az HBO-nak hamarabb kell Netflixszé válnia, mint a Netflixnek HBO-vá", vagy valami hasonlót mondott Stankey, amiből a szakemberek azt a következtetést vonták le, hogy a Plepler-korszakra (is) jellemző, az HBO ars poeticájának tekinthető "ez nem TV, ez HBO" helyett jön az "az HBO a új TV" időszaka, és az HBO MAX néven az HBO GO-t és NOW-t összeolvasztó, a cégcsoport minden tartalmát sugározó új streamingplatform nem az exkluzivitásról, hanem a tömegigény kielégítéséről szól majd. Meg is vették a Jóbarátok sugárzási jogait az egész világra.

Plepler nem ez a fajta tévés volt, az HBO-t más elvek alapján irányította, és ugyan badarság lenne csak neki tulajdonítani azt, amit az HBO 2007 és 2019 között elért, de csak ő mondta ki az áment a Trónok harcára, az Elit alakulat folytatására, vagy éppen a Westworldre. Az HBO-tól való távozása után pihent egy kiadósat, majd Eden Productions nevű cégén keresztül bejelentkezett a piacon, hogy akkor tessék nekem ajánlatokat tenni. Az Apple meg kapva kapott a lehetőségen, hogy egy újabb olyan tévés arcot igazoljanak le sorozatokat fejleszteni, aki már tett le szabad szemmel is jól látható dolgokat az asztalra, teszem azt, vagy 150 Emmy-díjat.

Pleper illusztris társaságban dolgozik majd, az Apple-nek fejleszt többek között Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston és Reese Witherspoon is. Az Apple TV+ új szereplő a streamingpiacon, tavaly november óta láthatjuk tartalmaikat, melyek közül kiugróan jónak vagy sikeresnek a The Morning Show tekinthető Aniston és Witherspoon főszereplésével (utóbi fejlesztésében és gyártásában is), három Golden Globe-jelölésig jutottak.