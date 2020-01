A Netflixről vagy az ő pofára esésükről szólhat az idei Golden Globe

Kezdődik a díjátadószezon: Hollywood első nagy puccos gálája a hagyományoknak megfelelően a Goden Globe lesz január 5-ről 6-ra virradóan. A Golden Globe-ot odaítélő HFPA-t (a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók szervezete kb. 90 taggal, minket időtlen idők óta Návai Anikó képvisel) sok vád éri, hogy azt sem tudják, miről szavaznak, és azért kapnak bizonyos filmek és színészek díjat, mert jó a sajtójuk, és mindenki róluk beszél, illetve mert a filmekért lobbizó PR-esek benyalják magukat az újságírók kegyeibe (vagy szimplán kizsarolják a díjat, lásd Az utazó győzelmét pár éve), a HFPA pedig azt szereti, ha a Golden Globe-on a legnagyobb sztárok mind ott vannak, mert egy "így buliztam Braddel" fotó csak jobban mutat az Instán, mint egy közös kép a kínvigyorban nem túl járatos Tobias Menziesszel (nem kell guglizni, A koronáért kapott jelölést, és ő alakította Edmure Tullyt a Trónok harcában).

Azt számon kérni egy 90 fős szervezeten, hogy miért nem látta minden tagja az összes tévésorozatot és filmet egy adott évben, baromság lenne, legalábbis a streamingkorszak kezdete óta: ha csak jóindulattal évi 500 sorozattal, átlagosan 6 résszel és 30 perces játékidővel számolunk, akkor is 1500 órányi tartalomról van szó, és akkor még a filmekről nem is beszéltünk, és abból is akadt vagy 300 fontos. Így valahol és sajnos természetes, hogy külső hatások formálják a nevezéseket és a díjazottak névsorát, és olyan alkotások kaphatnak említést vagy díjat, melyeknek nem sok keresnivalója van egy gálán.

Az idei év filmes nevezéseit elnézve egyébként nagyon kilógó lóláb nincsen, talán az 1917 című Sam Mendes-alkotás jelenléte, vagy a szédületesen gyors karriert befutó Awkwafina legjobb színésznői jelölése adhat okot némi fejvakarásra, meg persze a Jojo Rabbit jelenléte, amit kötve hiszem, hogy a tagság nagy része látott volna. A PR-nyomásra és a star powerre a legjobb példa a The Morning Show című Apple TV+-sorozat nevezése lehet a legjobb tévés drámák közé, a HFPA mindenképpen szerette volna a két főszereplőt, Jennifer Anistont és Reese Witherspoont is a vörös szőnyegen látni, és tessék, meg is kapják őket. Tom Hanks tutira ott lesz a színpadon, mert életműdíjat kap, ahogy Ellen DeGeneres is, a gálát pedig ismét Ricky Gervais vezeti (ötödjére), és tuti megint lesz sértődés a beszólásaiból, pedig nem árul zsákbamacskát: 2016-ban így jellemezte a díjat élő adásban:

Ez egy értéktelen díj, egy öreg, szellemileg zavart újságíró díja, aki szeretne veled szelfizni. Nekem három van, az egyikkel az ajtót támasztom ki, a másik az asztal alatt van. És még így is elhívtak engem műsort vezetni!

Ami az esélyeket illeti, a legnagyobb bukmékeroldalak és a szaklapok szerint a legjobb dráma Az ír lesz, és Tarantino is kap egy szobrot a Volt egyszer egy Hollywoodért. Nem lehet nagyot szakítani a legjobb idegennyelvű film kategóriában sem, ahol a koreai Élősködők fog nyerni, aminek rendezője, Bong Joon Ho a legjobb rendező díjának is nagy esélyese, pedig a mezőny ott iszony erős (Sam Mendes, Todd Phillips, Martin Scorsese és Quentin Tarantino). Ha nem a papírformát nézzük, Adam Driver és Scarlett Johansson igencsak behúzzák a Házassági történet című Netflix-dráma két főszerepét, joggal, hadd tegyen hozzá, de a bukik szerint a nőknél Renee Zellweger nyer majd a Judyért, Joaquin Phoenix pedig a Jokerért, bár annak a sajtója és megítélése egyre rosszabb. Brad Pitt és Jennifer Lopez mellékszereplői díjakra esélyesek,

Eddie Murphy pedig az elképesztően vicces Dolomite Is My Name-ért a komédiák idei királya lehet.

A tévés szekcióban is elég szoros a verseny, de nincs az az isten hogy ne az Utódlás (Succession) című HBO-dráma legyen az év sorozata, Brian Cox a legjobb férfi főszereplő, Kieran Culkin pedig a legjobb férfi mellékszereplő. Anistonnak adni fognak egy díjat a Gold Derby szerint, ahogy Meryl Streepnek is a Big Little Lies mellékszerepéért. A legjobb komédia - jogosan - a Fleabag lesz, Phoebe Waller-Bridge pedig a legjobb színésznő, a minisorozatok/tévéfilmek között a Csernobil legalább két díjra nagy esélyes (legjobb minisorozat és Jared Harris révén a kategória férfi főszerepe). Hajnalban kiderül, addig is itt lehet böngészni a nevezések listáját. A gálát itthon a Pro7 adásán lehet élőben követni hajnal kettőtől, magyar adó nem közvetíti.