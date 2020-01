A Golden Globe-on két kézzel intettek be a Netflixnek

A Netflix úgy ment neki a 2020-as Golden Globe-gálának, hogy 34 nevezésük volt, 17 a filmes, 17 a tévés kategóriákban. A második legtöbb nevezést begyűjtő HBO-nak 15 volt összesen. Ricky Gervais brit komikus így joggal szólhatott be nyitómonológjában, hogy előre oda lehetne adni minden díjat a Netflixnek, mert úgyis megnyernek mindent, és eleve, senki nem néz már se tévét, se mozifilmeket.

Három órával később a Netflix mindössze 2 díjjal távozott.

Kolosszális pofon ez, figyelmeztető lövés a november óta még csak alapjáraton pörgő, tavaszra igazán beinduló streamingháborúban. Gervais monológja alatt Ted Sarandos, a Netflix tartalomfejlesztés igazgatója még harsányan röhögött, a végén nem merték megmutatni az arcát, amikor az év legjobb filmje (dráma) kategóriában három induló filmje (A kélt pápa, Az Ír, Házassági történet) sem volt elég a győzelemhez, a Universal 1917 című háborús filmje meg szépen behúzta az est talán legnagyobb meglepetését.

Ami nem volt meglepő, az Gervais nyolcperces nyitómonológjának tónusa, hiszen ötödjére hívták meg vezetni a műsort, ha mostanra valaki nem volt azzal tisztában, mi vár rá, az magára vessen. Gervais sörrel a kezében szólt be Felicity Huffmannek, a folytatásokra és szuperhősökre építő hollywoodi filmiparnak, a feltűnően kevés nem fehér nevezett miatt és úgy általában is a díjat átadó HFPA (Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók egyesülete) tagságának, Epsteinnek, Weinsteinnek, a hiú színészeknek, a pedofiloknak, az Apple-nek, Az Ír hosszúságának, DiCaprio fiatalabb lányok iránti vonzalmának, és a Macskáknak.

Judy Dench azt mondta, erre a szerepre született. Na ja, mert mi mást szeretne, mint elheverni a szőnyegen, felemelni a lábát és kinyalni a saját seggét.

Zárásként a teljes színésztársadalmat küldte el az anyjába azzal, hogy a beszédekben elő ne jöjjenek valamiféle politikai vagy társadalmi megmondással, miközben kevesebbet jártak iskolába, mint Greta Thurnberg.

Ha nyertél, remek, gyere fel, vedd át a kis díjadat, mosolyogj, és húzz a picsába. Senkit nem érdekelsz.

Ricky vs. Hollywood 2020

Természetesen senkit nem érdekelt, hogy Gervais mit akart, a díjazottak többsége igyekezett valami tartalmasat, emlékezeteset mondani, ahogy azt megszokhattuk az ilyen eseményeken. Előkerült a klímaváltozás, Russel Crowe a legjobb férfi főszereplő (minisorozat vagy tévéfilm) díját vehette volna át a Legharsényabb hang című sorozatért, ha éppen nem lángolna a bozót Ausztráliában, így viszont otthon maradt a családjára vigyázni. Távollétében Jennifer Aniston olvasott fel egy beszédet, amiben Crowe tettekre sürgette kollégáit, és ha csak az elszánt arcokból indulunk ki, simán látom magam előtt a tüzet oltó Adam Drivert és Rami Malekot, de már az is nagy eredmény lesz, ha idén letesznek a magángépek használatáról.

Erről beszélt Joaquin Phoenix is, aki a Joker főszerepéért kapott díját átvéve elég sokat káromkodva ösztökélte a kollégákat, hogy

talán nem kéne Palm Springsig (kb 170 km Hollywoodtól) magángéppel utazni.

Michelle Williams, aki a Fosse/Verdon című FX-sorozatért kapott díjat (legjobb színésznő, minisorozat vagy tévéfilm) arról beszélt, hogy a teste az övé és nem a férfiaké, ő rendelkezik felette és nem más, és amíg ezt a nők meg nem értetik a férfiakkal, valódi változásra ne számítsanak - mindezt azért mondta, mert Donald Trump amerikai elnök és a kongresszus republikánus felének egyik terve, hogy szigorítson az amerikai abortusztörvényen. Patricia Arquette is Trumpot támadta a beszédében és szavazásra buzdított mindenkit (ő a legjobb női mellékszereplő díját kapta meg a tévés kategóriában).

Voltak persze kedves, aranyos, vicces és meghatott beszédek is, Olivia Colman a Korona női főszerepéért kapott díját átvéve mondta, hogy annyira nem számított rá, hogy már bepiált kicsit, szóval bocs, ha nem túl összeszedett, Brad Pitt (legjobb férfi mellékszereplő - komédia/musical) pedig Leonardo DiCaprionak mondta, hogy ő szorított volna helyet neki a Titanic végén a deszkán. Stelln Skarsgaard a Csernobilért kapott díjat (legjobb férfi mellékszereplő - minisorozat/tévéfilm), és megjegyezte, hogy azért nem szoktak rá emlékezni, mert nincs szemöldöke, így köszöni a sminkesének, hogy a Csernobilban kapott egyet, az Élősködők című dél-koreai filmet rendező Bong Joon-ho pedig arra emlékeztette a nagyérdeműt tolmács segítségével, hogy

ha megugorják a feliratok támasztotta, másfél centis akadályt, akkor rengeteg jó filmet láthatnak.

Két életműdíjat is kiosztottak, az egyiket, a Carol Burnett-díjat Ellen Degeneres kapta, elsősorban azért, mert ő volt az első nő, aki nagy amerikai, kereskedelmi tévén, főműsorban jelentette be, hogy saját neméhez vonzódik 1997 április 14-én, tudván, hogy ezzel az állást kockáztatja (a sorozatát nyáron el is kaszálták egyébként), de ez cseppet sem érdekelte, és azóta nagyszerű karriert futott be. A másikat a Cecil B. DeMille-díjat Tom Hanks kapta, akit Charlize Theron méltatott meghatódva, majd úgy konferált fel, mint

egy jó ember.

Az este nagy nyertesei: Fleabag (Amazon/BBC), Csernobil (HBO), Utódlás (HBO) 2-2 díjjal a tévések között, Volt egyszer egy Hollywood (3), Joker (2), 1917 (2) és Rocketman (2) a filmek között. Hogy aztán ez az Oscarra vonatkozóan mit jelent, azt nem tudni, mindenesetre Az Ír és a Házassági történet totális csődje (5 ill. 6 jelölésből összesen egy díj) nem sok jót ígér a Netflixnek. A nyertesek:

FILM:

Legjobb dráma: 1917 (Universal)

Legjobb vígjáték vagy komédia: Volt egyszer egy Hollywood (Sony)

Legjobb animációs film: A hiányzó láncszem (UA)

Legjobb idegennyelvű film: Élősködők

Legjobb rendező: Quentin Tarantino, Volt egyszer egy Hollywood (Sony)

Legjobb férfi főszereplő (dráma): Joaquin Phoenix, Joker (Warner)

Legjobb női főszereplő (dráma): Renee Zellweger, Judy (BBC)

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték vagy musical): Taron Egerton, Rocketman (Paramount)

Legjobb női főszereplő (vígjáték vagy musical): Awkwafina, A búcsú (A24)

Legjobb férfi mellékszereplő (dráma és vígjáték vagy musical): Brad Pitt, Volt egyszer egy Hollywood (Sony)

Legjobb női mellékszereplő (dráma és vígjáték vagy musical): Laura Dern, Házassági történet (Netflix)

Legjobb forgatókönyv: Quentin Tarantino, Volt egyszer egy Hollywood (Sony)

Legjobb betétdal: I'm Gonna Love Me Again, Rocketman (Paramount)

Legjobb filmzene: Joker, Hildur Guðnadóttir (Warner)

TÉVÉ