Ricky Gervais Ludas Matyiként ötödjére verte el Hollywoodot

Aki még nem látott Golden Globe gálát, de teszem azt, Oscart már igen, igencsak levegő után kapkodhatott hétfő hajnal kettő körül, amikor Ricky Gervais, a Hivatal és a Futottak még... 58 éves alkotója, a jelenlegi komikus-felhozatal egyik legmeghatározóbb arca a beköszönés után menten azzal kezdte:

Limuzinnal jöttem a gálára, ahogy itt mindenki. De az enyém rendszámát Felicity Huffman csinálta

– utalva ezzel az amerikai egyetemi felvételi botrányba belebukó és két hétre lesittelt – bár a börtönben rendszámtábla-gyártás helyett inkább olvasgató – egykori Született feleségek-szereplőre. Tom Hanks és feleségre, Rita Wilson látható felháborodással reagált a későbbieket tekintve meglehetősen enyhe beszólásra. Gervais egyébként a beköszönésben sem finomkodott, értetlenségét fejezte ki, hogy miért kérték fel ötödik alkalommal is a gála vezetésére, amikor Kevin Hart pár többéves Twitter-üzenet miatt bukta az Oscart.

Ricky Gervais’ Opening Monologue at the #GoldenGlobes is a thing of beauty. He should just host every year... pic.twitter.com/DD1BjggoG0 — DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) January 6, 2020

A HFPA tagjai nem ismerik a Twittert, nekem is faxon küldték a szerződést

- utalt a szervező HFPA (Hollywood Foreign Press Association) régimódiságára. Gervais azt is megjegyezte, hogy részéről tuti ez az utolsó műsorvezetés, és egyáltalán nem érdekeli az egész, nem mintha valaha érdekelte volna. Ezen a ponton azért láthatóan összeszorult pár gyomor a nézőtéren, ahol a kameramanok remek munkát végeztek a reakciók elcsípését tekintve, bár az nyilvánvaló, hogy az esetek nagy többségében a vérprofi sztárok pontosan úgy reagáltak egy-egy vaskosabb beszólásra, ahogy azt előre egyeztették a sajtósukkal.

Volt azért őszinte pillanat is, például Jonathan Pryce-é, aki a Két pápa című filmben alakította Ferenc pápát, és legszívesebben egy lapáttal verte volna szájba Gervaist, amikor a filmjét a pedofilokról szólók közé sorolta.

Kuss, nem érdekel, mondtam már.

Volt egy fura bakija is, amikor Az ír sztárjainak asztalára bökve odavágta, hogy "ott ül Baby Yoda is, ja nem is, csak Joe Pesci. Imádlak, ki ne nyírass, hallod?", és még oda is pillantott Scorsese, Pacino és DeNiro felé – azaz látnia kellett, hogy Pesci nem volt ott a gálán, igaz az utolsó pillanatig úgy volt, hogy átrepül New Yorkból, de az orvosok nem engedték. A poénokat viszont nem aznap írják, így benne maradt a műsorban, ahogy pár egészen elképesztően durva beszólás is:

Judi Dench azt mondta, erre a szerepre született. Na ja, mert mi mást szeretne, mint elheverni a szőnyegen, felemelni a lábát és kinyalni a saját seggét

– mondta Gervais a Macskákról, igaz a poén felvezetésében elröhögte magát és megjegyezte, hogy ezt nem biztos, hogy el tudja mondani. A jelenlevőket en bloc perverznek titulálta, hozzátéve, hogy Ronan Farrow-tól mindenki retteg a teremben - ő robbantotta ki ugye a Weinstein-botrányt. Epsteint is megemlítette – a maguk barátja volt, kuss – és Weinstein sem maradt ki a szórásból:

A Bird Box egy olyan film volt, amiben a szereplők úgy éltek túl, hogy úgy tettek, mint aki nem lát semmit. Pont mint amikor Weinsteinnek dolgoztatok. Kuss, ti voltatok, nem én.

A nevezések között szereplő feltűnően kevés nem fehér alkotóra is reflektált, erről mutatok képet inkább:

Leonardo DiCaprio a fiatal barátnői miatt kapott a fejére (mire Az ír díszbemutatójának vége lett, a csaja már túl öreg volt hozzá), de Gervais a végére szabadult el igazán. Miközben a kamera az Apple-főnök Tim Cookot mutatta, Gervais ezt mondta:

Az Apple is beszállt a streamingpiacba a The Morning Show-val, egy remek drámával, ami a tisztességről szól és a példamutató viselkedésről - és egy olyan cég gyártja, ami kínai munkásnyúzó üzemeket működtet az Amazonhoz és a Disney-hez hasonlóan. Esküszöm, ha az ISIS streamingszolgáltatást indítana, mind rohannátok hozzájuk. Szóval amikor megkapjátok a kis díjatokat, akkor ne kezdjetek politikai eszmefuttatásba, mert nem tudtok semmit a való világról – kevesebbet jártatok iskolába, mint Greta Thunberg. Átveszed a díjat, megköszönöd és húzol a picsába. Senki nem kíváncsi rád.

Első alkalommal 2010-ben vezette a gálát, az NBC-t ekézte, plasztikai sebészekről, a farkáról, a színészmesterségről, meg persze Hollywoodról beszélt, és pár nagy sztár is kapott a fejére (Angelina Jolie, Steve Carell, Hugh Laurie és Kiefer Sutherland), a HFPA-t pedig egyenesen korruptnak nevezte.

2011-ben ennek ellenére visszahívták, Johnny Depp és Angelina Jolie kapta az ívet Az utazó miatt, megint előkerült a korrupció témája, és finoman lemelegezte Tom Cruise-t vagy John Travoltát (ez azóta sem világos), és eljátszotta, hogy nyúlhatott a 80 éves Hugh Hefner farkához a 24 éves felesége.

Én figyelmeztettem őket, magukra vessenek.

Egyfajta visszatérő poénként Mel Gibsont ismét elővette, úgy látszik, a részegen zsidózó színész nagyon beakadt neki. A műsortól azzal köszönt el, hogy köszönöm Istennek, hogy ateistának teremtett.

2012-ben zsinórban harmadjára kapta meg a gálát, ekkor már karcosabb volt egy picit, Mel Gibson is előkerült, majd coming outoltatta Jodie Fostert ami, ha nem volt megbeszélve, hatalmas gyökérség volt. A monológot ezzel zárta:

És most következik az ember, aki szó szerint bármit elvállal, amit Tim Burton letesz elé: Johnny Depp!

A Golden Globe gálát egyébként 1944 óta rendezik meg, eleinte csak filmes díjakat adtak át, a tévéműsorok csak 1956 óta szerepelnek a programban, aminek 1995-ig egyáltalán nem volt műsorvezetője. Ekkor, ki tudja, miért, a John Larroquette-Janine Turner-páros vezette le, de nagy hatást nemigen gyakorolhattak senkire, mert 2010-ig a HFPA-nak esze ágában nem volt ismét műsorvezetőket alkalmazni.

Gervais első három szereplése után Tina Fey és Amy Poehler következett háromszor, majd 2016-ban negyedjére is Gervais, aki ekkor már látványosan leszarta, ki mit gondol róla vagy a mondandójáról:

Jó estét, gusztustalan, gyógyszerfüggő, deviáns mocskok!

Ebből azért lehetett sejteni, hogy nem lesz egyszerű menet. "Megváltoztam... Nem annyira, mint Bruce Jenner, akim most már Caitlin néven fut" – kezdte feszegetni a határokat, majd elsütött egy szóviccet a pull me off kifejezéssel, ami egyszerre jelenti, hogy valakit lerángatni a színpadról, és azt is, hogy kézzel kielégíteni. Aztán jött Jeffrey Tambor, aki a Transparent című sorozatban transznemű nőt alakított, míg zaklatás miatt el nem söpörte a #metoo, őt a heréi mérete miatt vette elő, és igen, ez a színvonal maradt még vagy hét percen át. Jennifer Lawrence a fizetése miatt kapott egy döfést, a HFPA korrumpálhatósága is előkerült, és Gervais ebben az évben kezdte el az "Leszarom" beszólásokat, amikor a nézőtérről beszóltak neki.

Lesz vajon hatodik alkalom?