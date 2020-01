Tele van ismert magyar helyekkel a Vaják

Elképesztő nemzetközi siker a Vaják (Witcher) a Netflixen, amit a rengeteg hibája ellenére mi is szerettünk, világszerte pedig eljutott oda, hogy nagyobb érdeklődést generált, mint a Mandalorian című, szintén nagyon jól futó Star Wars-sorozat. Az egyik legnépszerűbb lengyel regényre alapuló produkcióról megírtuk már, hogy jelentős részét Magyarországon gyártották, azonban csak a sorozat megnézése után derült ki, mennyi felismerhető helyszín bukkan fel a Vaják misztikus világában. Spoilerek előfordulhatnak, szóval aki mindenen szeretne meglepődni, de még nem nézte meg a Vajákot, az ne olvasson tovább.

Gánti Bauxitföldtani Park

A bánya Nazairban és a Gánti Bauxitföldtani Park, CGI nélkül

(Fotó: Netflix )

Arról már korábban is szóltak hírek, hogy Magyarországra alapvetően a várak miatt jön forgatni a stáb, de a végleges produkcióból kiderült, hogy ennél jóval több érdekes helyszínt találtak. Ilyen például az egykori bauxitbánya és földtani park Gánton, a Vértes hegységben, amelyet az évad hetedik részében használt a sorozat. A történet szerint Yennefer itt találkozott Istreddel, aki a nilfgaardiakkal végez ásatásokat, mert a környéken olyan köveket/ásványokat találtak, amelyek fontos kérdésekre adhatnak választ. Az epizódban azt is látni, hogy rendesen felturbózták az egyébként valóban holdbéli látképet számítógéppel, főként annak érdekében, hogy a hegyek sokkal nagyobbnak és komorabbnak tűnjenek.

Csákberényi dombok, gyarmatpusztai erdők

Ugyan a neten olyan képet nem találtunk, ami egyértelműen alátámasztaná az állításunkat, de a neten mindenhol azt írják, hogy a Cintra és Nilfgaard közti csata az első részben nem máshol játszódott, mint Csákberény mellett. Pontosabban azok a részek, amikor a két sereg nyílt terepen esett egymásnak. Szintén nagyon nehéz leellenőrizni, de ha hihetünk a Redanian Intelligence nevű Vaják-rajongói oldalnak, akkor az erdei csatajelenetek és a menekültek tábora a Gyarmatpuszta melletti erdőben készültek. Látszik, hogy igyekeztek minél több forgatási helyszínt egy környéken megtalálni, Gánt, Csákberény és Gyarmatpuszta egy körben, Fejér és Komárom-Esztergom megye határán található.

Vajdahunyad vára, Jáki kápolna

Ahhoz képest, hogy mennyire kézenfekvő lett volna a stábnak, a pesti Vajdahunyad várát kívülről végül nem használták fel a műsorhoz, de a belseje így is felbukkan a legelső részben. Amikor a Vaják meglátogatja Stregobor, a varázsló otthonát, akkor valójában a Jáki kápolna melletti kerengőt látjuk rengeteg színes növénnyel, díszlettel és meztelen nőkkel felturbózva. A kerengőt Alpár Ignác tervezte román stílusban, hiteles Árpád-kori részletek másolataival - vagyis elfogadható középkorias helyszínnek, bár csak 1908-ban épült. Számítógépes effekteket nem használtak a helyszín átalakításához, a varázslatos hangulatot a sok-sok növénnyel teremtették meg.

Kiscelli Múzeum

(Fotó: Bal: Netflix - Jobb: Bődey János / Index)

Szintén nehéz felismerni, de ha az ember nagyon figyel, akkor a harmadik részben felfedezheti a Kiscelli Múzeumot. A történet szerint Aretuzában vagyunk, az egyik varázslóakadémián, ahol bált tartanak a mágusoknak, a bálterem pedig valójában az óbudai Kiscelli Múzeumhoz tartozó egykori barokk trinitárius templom tégláig lecsupaszított belseje. Érdekesség, hogy Aretuza az egyik központi helyszíne a Vajáknak, de báltermi részen kívül a többi jelenetet vagy épített helyszínen vették fel, vagy a Kanári-szigeteken.

Monostori Erőd, Komárom

(Fotó: Bal: Netflix - Jobb: EtelkaCsilla / Wikimedia Commons)

Csak rövid ideig látható, de az első részben a komáromi Monostori Erőd is felbukkan, amivel jó nagyot trükköztek a készítők. A sorozatban kizárólag szemből mutatják egy pár pillanatra, ahogy a nilfgaardi katonák próbálják betörni a bejáratot tüzes nyilakkal, miközben a helyi varázsló próbálja blokkolni a támadásokat. Miközben egy nem túl magas 19. századi erődről beszélünk, a sorozatban úgy tűnik, hogy ez a Cintrán belüli királyi vár bejárata. Ezen kívül erős a gyanúnk, hogy az első rész váron belüli harcjeleneteinek egy részét is az erőd falai között vették fel. Mondjuk, a modern Monostori Erőd hitelesen középkori hatást még számítógépes effektekkel felturbózva se igazán kelt.

Egri vár másolata, Pilis

(Fotó: Bal: Netflix - Jobb: Szenti Tamás / Wikimedia Commons)

A Monostori Erődhöz képest a pilisi Egri vár-másolat konkrétan csak pár másodpercre kivehető az évadzáróban, ugyanis a készítők kombinálták ezt a helyszínt a lengyelországi Ogrodzieniec várával a nagy csatához. Az esetek többségében a lengyel helyszínt láthatjuk, azonban akad egy-két csatajelenet, amikor jól kivehetően látszik az (ál) Egri vár a Pilisben.

Szelim-lyuk, Tatabánya

A Duna–Ipoly Nemzeti Parkban található Szelim-lyuk helyszínt valószínűleg csak a legelvetemültebbek fedezték fel maguknak, pedig ha az ember nem a hatalmas aranysárkányra figyel, akkor felismerheti a barlang sajátosságait. A helyszín a hatodik részben bukkan fel, de kizárólag a barlangon belüli jeleneteket forgatták Magyarországon, a többit a Kanári-szigetek vulkanikus tájain vették fel.

Tatai vár az Öreg-tó partján

(Fotó: Bal: Netflix - Jobb: Faludi Imre / MTI)

Az ötödik epizód nagy részét a középkori tatai vár környékén forgatták, és az épületet rengetegszer lehet látni az epizódban is. Olyannyira, hogy a legtöbb helyszínnel ellentétben a sztori szerint baj is éri a várat, és egészen bizarr látni, ahogy leomlik a felső emelet a számítógépes trükköknek köszönhetően, miközben az építmény a valóságban persze épségben átvészelte a forgatást. A Vajákban ez Yennefer háza, és még az Öreg-tó is látható egy pillanatig.

Skanzen, Szentendre

(Fotó: Bal: Netflix - Jobb: Jászai Csaba / MTI)

Tényleg csak egy rövid átvezetőjelenet erejéig, de a második részben, Yennefer falujában a háttérben feltűnik a szentendrei Skanzen, de itt forgatták Ciri egyes jeleneteit is a hetedik epizódból, vagyis több fiktív falu esetében is ezt a helyszínt használták. A fenti képkockán konkrétan a felső-tiszavidéki tájegység látható a mándi református templommal, a vámosoroszi szárazmalommal és a nemesborzovai haranglábbal.

