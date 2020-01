Régóta várták a Locke & Key képregény rajongói, hogy a történetet tévés adaptációja végre elkészüljön, a Netflix most jelentette be, hogy februárban mutatják be a magyarul Kulcs a zárját címen futó sztoriból gyártott sorozatot, aminek meg is érkezett az előzetese.

A képregényt Stephen King fia, az apja zsenialitását jócskán öröklő Joe Hill és Gabriel Rodriguez jegyzi, de Hill a tévésorozat fejlesztésében is részt vett, így valószínűleg a tévés produkció nem csak nyomokban fogja tartalmazni az eredeti mű összetevőit, és a trailer is erre enged következtetni.

A Locke & Key című misztikus horror történetének alapja, hogy egy borzalmas tragédia után a Locke család hazaköltözik őseik ódon birtokára, a massachusettsi Lovecraftba. A kastély azonban nem nyújtja a klasszikus édes otthon életérzést, az ódon épület tele van valamilyen furcsa mágiával. Nevéhez méltó módon, a Kulcsház legnagyobb rejtélyét azok a kulcsok jelentik, amelyek mindenfelé megtalálhatók a házban, és amelyekkel nem egyszerű ajtókat, hanem dimenziókapukat lehet kinyitni, amik teljesen elvarázsolt világokba engedik belépni a ház lakóit.

Egyébként nemcsak azért várták a Locke & Key fanatikusok régóta a sorozatot, mert az adaptáció alapjául szolgáló képregény tényleg fantasztikus sikernek örvend, például a képregény első száma 24 óra leforgása alatt az utolsó példányig elkelt, hanem ahogy annak idején mi is írtunk róla,

évek óta terítéken van, hogy tévésorozat készül a képregényből, de több gyártó is kihátrált mögüle, mire 2018-ban a Netflix úgy döntött, hogy elkészíti a sorozatot.

A Collider cikke szerint a Locke családban az anyát Darby Stanchfield (Scandal/Botrány), a gyerekeket pedig Jackson Robert Scott(IT, IT 2), Connor Jessup (American Crime), Emilia Jones (Horrible Histories) és Bill Heck(The Ballad of Buster Scruggs) alakítják majd.

Az első évad 10 epizódjának a premierje február 7-én lesz.