Otthagyja a Foxot a Family Guy alkotója

A Foxtól az NBC-hez igazol Seth MacFarlane, akit leginkább a Family Guy megalkotójaként lehet ismerni. A Hollywood Reporter írja, hogy MacFarlane produkciós cége a jövőben az NBC-hez tartozó felületekre gyárt majd műsorokat öt éven keresztül, mindezért 200 millió dollárt kap. A hírek szerint a megállapodásban az is benne van, hogy a Family Guy folytatódik.

Az újság úgy tudja, hogy az énekesként és színészként is ismert MacFarlane többek között a Syfy csatornára is szeretne dolgozni, ami abból a szempontból érthető, hogy az Orville című sci-fi vígjáték-sorozata nagy siker lett a Foxon. Ezen kívül musicalekben, politikai drámákban és történelmi eseményeken alapuló antológiasorozatokban gondolkodik MacFarlane, illetve új animációs sorozatokat is tervez. MacFarlane a Family Guy mellett felelt az Amerikai faterért, a Cleveland-show-ért, de korábban olyan rajzfilmeken is dolgozott, mint a Dexter laboratóriuma, a Johnny Bravo vagy a Boci és Pipi. Emellett rendezőként jegyzi a Ted 1-et és 2-t, illetve a Hogyan rohanj a veszTEDbe című filmeket.

A hírek szerint a nyár óta szerződés nélküli MacFarlane leült a Netflixszel, az Amazonnal és a Disneyvel is, utóbbi állítólag akkor farolt ki, amikor kiderült, hogy évi negyven millió dollárról indul a licit.