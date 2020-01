Meghalt Stan Kirsch, a Jóbarátok és a Hegylakó színésze

51 éves korában öngyilkos lett Stan Kirsch színész. A férfira Los Angeles-i otthonuk fürdőszobájában talált rá a felesége, és a helyszínre kiérkező mentősök már nem tudtak segíteni rajta - írja a Sky News.

Stan Kirsch a Jóbarátok színészeként

Stan Kirsch 1968-ban született New Yorkban, és már kisgyermekként érdeklődött a színészet iránt. Az egyik első szerepe a General Hospital című sorozatban volt 1992-ben, de sokaknak inkább a Hegylakó című sorozatból lehet ismerős, ebben több évadon keresztül alakította Duncan MacLeod fiatal barátját, Richie Ryant. A színész a Jóbarátok első évadában is feltűnt Monica barátjaként, illetve J.A.G. - Becsületbeli ügyek című sorozatban is szerepelt.

A televíziós munkák mellett több filmben is lehetett vele találkozni, illetve rendezőként és producerként is kipróbálta magát, illetve saját színitanodája is volt.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.