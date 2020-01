A Trónok harca két színészét is leszerződtették az új Gyűrűk Ura-sorozathoz

Ahogyan közeleg a forgatás időpontja, úgy derülnek ki újabb és újabb részletek a produkcióról, ami valószínűleg minden idők egyik legdrágább tévésorozata lesz, és ami talán betölti azt az űrt, ami a Trónok harca rajongóinak szívében keletkezett a nyolcadik évad után.

Ebben talán segít majd, hogy az HBO sorozatának több stábtagját is leszerződtették. Néhány hete még csak azt lehetett tudni, hogy a meghallgatásokon részt vett a Benjen Starkot alakító Joseph Mawle is, de a legújabb hírek szerint már biztos, hogy ő is szerepelni fog az Amazon sorozatában, ahogyan az ifjú Ned Starkot megformáló Robert Aramayo is.

A műsor két készítője, J.D. Payne és Patrick McKay további neveket is nyilvánosságra hozott, és a szereplők között láthatjuk majd viszont Owain Arthur brit színészt, Nazanin Boniadi brit–iráni színésznőt, ausztrál kollégájukat, Tom Budge-ot és Ema Horvath-ot is, aki a Lájkolj, ossz meg, kövess! című filmből lehet ismerős, illetve Morfydd Clarkot, de az ő neve nem újdonság.

Arról nem esett szó, hogy a színészek milyen karaktereket alakítanak majd, és a sorozat történetének részleteiről sem meséltek, annyit tudunk, hogy a Gyűrűk Ura előtti időkben játszódik majd. Vernon Sanders, az Amazon televíziós divíziójának egyik vezetője annyit elárult még azért, hogy szereplőválogatás egyébként nem zárult le, van még néhány hely a stábban.

A forgatás a következő hónapban kezdődik Új-Zélandon.

