Kanadai óvodások nemváltó hormonkezeléséről beszélt egy magyar nő a Hír TV-ben

A genderpropaganda miatt költöztek haza 20 év után Kanadából - állította egy nő a Hír TV Credo című műsorában szerdán. Szakállas Katalin, négygyermekes családanya a Kanadában tapasztaltakról könyvet is írt Anyának lenni Kanadában címmel. Szakállas a műsorban elmondta, hogy azért döntöttek a hazaköltözés mellett, mert a gyerekeiket szerették volna megtartani magyarnak, "átadni nekik azokat az értékrendeket, amelyek számukra fontosak".

Szerinte ugyanis "az ottani világ szelleme képes elsodorni a gyermekeket a családjaiktól, a szülőt ellenségként állítják be az iskolában is".

Állítása szerint Kanadában a gyerekeket arra programozzák az iskolában, hogy szembeszálljanak a szüleikkel, amit a fia 11 évesen meg is tett, amikor nem engedték el egy ottalvós buliba, mire a fiú a rendőrséggel fenyegette meg őket.

Szakállas ennél súlyosabb állításokat is tett, például arról beszélt, hogy a kanadai óvodákban, amint "rajtakapnak" egy kislányt azon, hogy vonatokkal játszik, máris megszületik róla a vélemény, hogy "valószínűleg át kéne traszformálni, valószínűleg fiúnak érzi magát" és már viszik is az orvoshoz, hogy "kezdjék el rajtuk a hormonblokkolást".

Szerinte a kanadai gyerekek hormonkezelése futószalagon zajlik, ráadásul a folyamat elindításáról a szülőket nem is értesítik.

Szakállas szerint a kinti szülőknek nincs semmi ideje a gyerekeikkel beszélgetni, leülni, mert "olyan nehéz a megélhetés Kanadában, olyan drága az élet, annyira sok a rejtett adó és a szülőktől annyira sokat várnak a munkahelyeken".

A műsorban az is elhangzott, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikációja is a genderelméletet erősíti, mivel ez a szerződés magába foglalja a társadalmi nem kifejezés bevezetését is, amely lehetővé teszi, hogy valaki eldöntse ki a férfi, ki a nő vagy „egyéb”. Arról is beszéltek, hogy már idehaza is megtelepedtek azok a nemzetközi háttérrel rendelkező szervezetek, amelyek főfeladatuknak tekintik a gyermekek szexualizációját.

Az viszont már kimaradt az adásból, hogy az Újszó 2014-es cikke szerint Szakállas Andreáék nem most települtek haza Párkányba a gerderlobbi elől menekülve, hanem már 2012-ben azért, hogy a gyerekeik magyar iskolába járhassanak. Arról sem esett szó a Hír TV-ben, hogy Szakállas a férjével együtt megalapította a Magyar Jelen című hetilapot még Kanadában, amely ellen közösség elleni izgatás gyanújával indult nyomozás 2004-ben. A kanadai kiadású Magyar Jelen egyik szerzője ugyanis többek között azt írta: igaza volt ifjabb Hegedűs Lorántnak, mikor a "galíciai jöttmentek" kirekesztésére szólított fel.