2022-ben jön a Trónok harca világában játszódó új sorozat

A Csernobil mindent vert, az HBO uralja a lista elejét, több a dráma, mint a sitcom, az első harmincba öt animációs sorozat is befért.

A Stark-családból hoz erősítést az Amazon, de további nevekkel is bővült a stáblista.

Ha minden jól megy, akkor 2022-ben láthatjuk a Trónok harca spin off sorozatát, ami a Targaryenekről szól majd, és George R. R. Martin Tűz és vér című könyvén alapszik. Legalábbis Casey Bloys HBO programigazgató szerdán úgy nyilatkozott, hogy legjobb tudomása szerint két év múlva kerülhet a nézők el a House of the Dragon.

Korábban még arról volt szó, hogy Bloodmoon munkacímmel előzménysorozatot kap a Trónok harca. Ez több ezer évvel a Trónok harca története előtt játszódott volna, olyan szereplőkkel, mint Naomi Watts vagy a Witcher-videójátékokban Yennefer szinkronhangját adó Denise Gough. A készítők között ott lett volna a regények szerzője, George R.R. Martin is. A pilotot tavaly nyáron le is forgatták le Észak-Írországban,de állítólag olyan pocsékul sikerült, hogy elálltak a sorozat elkészítésétől.

Eközben döntött úgy az HBO, hogy jöjjön inkább a House of the Dragon, ami körülbelül 300 évvel a Trónok harca eseményei előtt játszódik, és középpontjában a sárkányokkal szoros kapcsolatot ápoló Targaryen-dinasztia áll.

A Trónok harca az HBO egyik legsikeresebb sorozata volt annak ellenére, hogy az utolsó, nyolcadik évad, és különösen a sorozat lezárása számos kritikát kapott és a rajongók többsége is utálta.