Nem valószínű, hogy folytatódik a Hatalmas kis hazugságok

Nicole Kidman rossz híreket osztott meg azokkal, akik a Hatalmas kis hazugságok című sorozat harmadik évadát várják, írja a Variety. A színésznő elmondta, hogy egyelőre semmilyen munkálatok nem zajlanak a sorozattal kapcsolatban.

Kidman a Hatalmas kis hazugságok forgatókönyvírójával, David E. Kelleyvel tartott sajtótájékoztatót egy másik közös projektjük, a hatrészes The Undoing című minisorozatról az Amerikai Kritikusok Szövetségének sajtóeseményén, amikor a Hatalmas kis hazugságok lehetséges folytatásáról kérdezték.

Kidman úgy nyilatkozott, hogy bár szeretnék folytatni a szériát, de a sorozat stábjának tagjai egytől egyig egyéb feladatokkal vannak elfoglalva.

Külön kiemelte, hogy nemcsak Reese Witherspoon, aki a Big Little Lies producere és színésze is volt, dolgozik éppen számtalan más projekten, hanem a Házassági történet című filmért éppen Oscar-díjra jelölt és a Kisasszonyokban is szereplő Laura Dern is rendkívül elfoglalt, Zoe Kravitz pedig a Hulu produkciója, a High Fidelity mellett az új Batmanben a Macsakanő szerepét alakítja.

Az hiszem, mindenki elképesztően jó helyeken játszik, ami csodás eredménye a sorozatnak. Remélem, a jövőben egyszer ismét összesodor bennünket az élet.

Az HBO új minisorozatát, a Susanne Bier rendezte The Undoingot egyébként májusban mutatják majd be, és szintén erős lesz a szereposztása. Például a pszichiátert alakító Kidman férjét, akivel váratlanul zátonyra fut a házasságuk, Hugh Grant játssza, de Donald Sutherland is feltűnik majd a képernyőn.