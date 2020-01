Orosz nyelvű, orosz filmeket sugárzó csatorna indul Magyarországon

A Russian Kino a Viasat World médiavállalat része, és 2005-ben indult Oroszországban, illetve a Független Államok Közösségében, majd a következő években további 17 ország közel 1,4 millió háztartásában vált elérhetővé a balkáni régiótól Közép-Kelet-Európán át az Egyesült Államokig.

A csatorna kínálatából is felsorol pár címet a közlemény, köztük a Legend No. 17-et, az orosz jégkoronglegenda, Valeri Kharlamov életrajzát, vagy a The Tolstoy Defense című díjnyertes drámát, de lesznek misztikus vagy akár horrorfilmek is.

A Russian Kino Magyarországon elsőként a Vidanet szolgáltató kínálatában található meg, a 189-es csatornahelyen, de a közlemény szerint a csatornáról tárgyalások folynak más kábelszolgáltatókkal is.