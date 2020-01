Rajzfilm is lesz a Vajákból

Miután – a saját adatai szerint – a Vaják a Netflix történetének legjobban nézett sorozata lett, elég egyértelmű volt, hogy addig fogják ütni a vasat, amíg még meleg, úgyhogy a 2021-re beharangozott második évad mellett a hírek szerint elkezdődtek a munkálatok egy rajzfilmen is.

A The Witcher: Nightmare Of The Wolf (Vaják: A farkas rémálma) című film egy különálló animációs film lesz, ami a sorozat világában fog játszódni, de egy attól független történetet fog elmondani. A sztoriról még semmit sem tudni, azon kívül, hogy egy nagy veszélyről fog szólni, ami a Kontinenst fenyegeti.

Az alkotók között ott van a sorozat executive producere, Lauren Schmidt Hissrich, és írója, Beau DeMayo is. Az io9 információi szerint a filmet az a koreai produkciós iroda készíti majd, ami a Korra legendája és a Voltron című netflixes tartalmakon is dolgozott. Azt még nem tudni, hogy a sorozat főszereplője, Henry Cavill, vagy a szereplőgárda többi tagja visszatér-e.

Az Andrzej Sapkowski könyveiből készült Vaják-sorozat tavaly decemberben jelent meg a Netflixen, mi itt írtunk róla hosszabban. Sapkowski könyveiből eddig három, egyre nagyobb sikerű videojáték is készült.