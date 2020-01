Orlando Bloom lesz Harry herceg hangja

Az HBO Max berendelte azt a felnőtteknek szánt animációs sorozatot, ami a brit királyi családról szól majd, írja a BBC. A Royal Family című sorozatot a királyi család mellett Gary Janetti író-producer Instagramja ihlette, ahol a férfi hosszú ideje gyűjti az egészen vicces, meghökkentő és néha szomorú szalagcímeket és képeket a királynő családjáról. Janetti producerként dolgozik majd a sorozaton.

Harry herceg hangját Orlando Bloom adja majd, de felbukkan még Tom Hollander, Condola Rashad, Lucy Punch, Tom Hollander, Frances De La Tourés és Iwan Rheon, akit mindenki a Trónok harca Ramsey Boltonjaként ismerhet. Janetti amúgy íróként dolgozott a Family Guyon, a Will & Grace-en és a Vicious c. tévésorozaton is.

Az időzítés abból a szempontból tökéletes, hogy a komplett nemzetközi sajtó a brit királyi családdal van tele, miután kiderült, hogy Harry herceg és felesége hivatalosan is otthagyják az eddigi életüket és Nagy-Britanniát, hogy Kanadában saját lábra állhassanak.