Odavan Marilyn Mansonért, és Meghan Markle-lel bratyizik az új pápa

Sajnos még mindig nem tudni, mikor mutatja be az HBO az új évadot. Addig is itt egy új előzetes.

Jude Law helyett most John Malkovich van a középpontban.

Kell nekünk egy pszichopata pápa?

– tettük fel a kérdést 2016-ban, amikor az Oscar-díjas Paolo Sorrentino sorozatának első évada, Az ifjú pápa megjelent. Azóta kiderült, hogy nagyon is kell, mert bár a Vatikánban játszódó Az ifjú pápa minden volt, csak szokványos sorozat nem, a nézők megszerették. Azzal együtt is, hogy különös világa mellé még kifejezetten lassú tempó is járult.

Három évvel később itt a folytatás, a második évad, Az új pápa. Amit az HBO statisztikái szerint annyira vártak a rajongók, hogy ez lett a legtöbbet letöltött sorozatuk januárban, és ez lett az első az úgynevezett sales driver sorozatok között. (Azokat nevezik sales driver sorozatnak, amelyet a frissen regisztrált HBO GO felhasználók elsőként néznek meg az online videótárban.) Az érdeklődés tehát megvan, kérdés, hogy milyen lett a folytatás.

Az új cím nem véletlen, hiszen Lenny Belardo, azaz XIII. Piusz pápa (Jude Law) kómában fekszik. Az orvosok szerint ez így is marad, bár a pápa él, esélytelen, hogy valaha magához térjen. (Mindez azonban nem jelenti azt, hogy nélkülöznünk kell Jude Lawt az új évadban.) Így aztán új pápa kell, és Angelo Voiello bíboros, a Vatikán bíboros államtitkára (Silvio Orlando) nem is tétlenkedik. Egy szerencsétlen kitérő (a krisztusi tanításhoz a kelleténél jobban ragaszkodó pápa) után úgy tűnik, hogy meg is van az ideális utód. Egy kifinomult, visszafogott angol arisztokrata, Sir John Brannox (John Malkovich), vagyis III. János Pál.

Az új pápának és a háttérben folyamatosan kavaró Voiello bíborosnak azonban nincs könnyű dolga. Egyrészt ott van XIII. Piusz pápa öröksége, akit a hívek egy része még most is az igazi pápának tart. Valóságos kultusz alakul ki a személye körül, imádói szemében az új pápa minden, csak nem legitim egyházfő. És hát a pápa felszínen elegáns és szerény személyével is akadnak problémák. III. János Pál múltja súlyos titkokat rejt, és ha másképp is, mint elődje, de ő sem tekinthető egyszerű esetnek. És akkor még nem beszéltünk az egyházra folyamatosan leselkedő botrányokról, a temérdek szőnyeg alá söpört ügyről a korrupciótól a szexuális zaklatásokig.

De ahogy azt az első évadban már megszokhattuk, Sorrentino most sem készített direkt politikus sorozatot. Vagyis nem az az elsődleges célja, hogy leleplezze a katolikus egyházat, hogy valamiféle vádiratot fogalmazzon meg vele szemben. A fenti ügyek csak a keretet adják, hiszen Sorrentinót jobban érdeklik az élet nagyobb kérdései, ahogy korábban, úgy most is szeretetről, önfeláldozásról, bűnről, bűnhődésről és az elmúlásról elmélkedik. Ahogy a sorozat két évada között készített mozifilmjében, ahol Silvio Berlusconi élete csak a keretet adta ahhoz, hogy az öregedésről, a test pusztulásáról és a halálról beszélhessen.

10 Galéria: Az új pápa Fotó: Gianni Fiorito / HBO

Ennek ellenére Az új pápa sem komor, lehangoló sorozat. Kifejezetten szórakoztató, ami elsősorban megint a karaktereinek köszönhető. Egyrészt Voiello bíborosnak, aki saját megfogalmazása szerint soha nem megy ki a divatból, mert olyan, mint a Kinder csoki. És persze az új pápának, a Sean Pennért, Dennis Hopperért és Marilyn Mansonért rajongó III. János Pálnak. (Utóbbival még egy különösen emlékezetes és vicces találkozó is létrejön.) Az új pápának, aki “emlékeztet John Malkovichra”, és akinek annyira jó az ízlése, hogy ő ad öltözködési tanácsokat Meghan Markle-nek. Bár szerinte a hercegné csak azért fordul hozzá, mert azt hiszi róla, hogy meleg.

Az új pápa, éppen úgy ahogy korábban, most is igényel némi türelmet a nézőktől. Sorrentino szeret belefeledkezni a Vatikán lenyűgöző díszleteibe és elbíbelődni néhány meglehetősen érdektelen, néhol kifejezetten fárasztó mellékszállal. De ezeket megéri kibírni, mert a hatalmi machinációk és a teljes természetességgel elővezetett abszurditások sora bőven kárpótol.

(Az új pápa az HBO GO műsorán látható, egyelőre az új évad első négy része érhető el.)

(Borítókép: Gianni Fiorito / HBO)