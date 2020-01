Nem volt elég jó az új Obi-Wan szövege, csúszik a sorozat

A Disney+ Obi-Wan sorozata bizonytalan időre csúszni fog, mert a Disney-seknek nem tetszik az eddig elkészült szöveg, írja a Collider és a Variety.

A Collider írt arról, hogy a Disney+ Obi-Wan sorozatának jövője bizonytalanná vált, a londoni Pinewood Studios csapatát haza is küldték. Csütörtök este Ewan McGregor reagált a történtekre, ő azt mondta, hogy a sorozat forgatását csak eltolták 2020-ról 2021 elejére.

A Variety szerint a sorozat ideiglenesen áll, mégpedig azután, hogy a Lucasfilm és a streaming-szolgáltató ránézett az eddigi szkriptekre. Valószínűleg nem tetszett nekik, ugyanis egyből új írókat kerestek, a Variety szerint úgy néz ki, az egész eddig elkészült munkát selejtezik.

2018-ban már leállították egy időre a munkálatokat az új Star Wars spinoff vonaton, amikor a Han Solo-film bukás lett. 2019 augusztusában már biztos volt, hogy nem új színészek játsszák, hanem Ewan McGregor tér vissza az Obi-Wan sorozatba. Ekkor a Lucasfilm elnöke, Kathleen Kennedy azt mondta, már megírták a történet szövegét is, a forgatásokat elkezdik 2020-ban.

A forgatás viszont most ha minden jól megy, akkor is biztosan csúszik egy évet. Az Obi-Wan spinoffot egyébként Deborah Chow rendezi majd, aki korábban részt vett a Mandalorian munkálataiban is. A sorozatnak hivatalos címe még nincs, de a Sithek bosszúja után játszódik 8 évvel.