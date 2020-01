Hajókatasztrófa és menekültek az év hírképein

Hétfőn kihirdették a 38. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazottjait a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, ahol kollégánkat, Ajpek Orsit a “Képriport” kategóriája első helyével jutalmazták a Hableány-tragédia idején készült képeivel. A 38. Magyar Sajtófotó Pályázaton 267 fotográfus 2488 pályaművel indult. Összesen 6079 kép érkezett be a pályázatra.

A díjak odaítéléséről ezúttal is nemzetközi zsűri döntött, amelynek elnöke Szlukovényi Tamás, a Toronto/London székhelyű Archive of Modern Conflict kurátora volt, aki korábban 25 évig dolgozott a Reuters hírügynökségnél, ahol fotóriporter, szerkesztő, illetve fotófőszerkesztő volt. Állomásozott Kanadában, Ausztriában, Oroszországban, Szingapúrban és Angliában is.

A zsűriben ezúttal Ron Haviv Emmy-díjra jelölt fotóriporter, a New York-i székhelyű VII Photo Agency alapító tagja, João Silva, a New York Times Portugáliában született, de a Dél-afrikai Köztársaságban élő háborús fotóriportere, Daniela Mrazkova cseh szakíró, a World Press Photo és a Pictures of The Year pályázatok többszöri zsűritagja, valamint Stiller Ákos fotóriporter, a National Geographic,a CNN, a Spiegel, a Stern és más lapok tudósítója kapott helyet.

11 Dombóvári Tamás Részvét című képe nyerte az Escher Károly-díja a Magyarországon készült legjobb hírképért Galéria: A 38. Magyar Sajtófotó Pályázat nyertes képei (Fotó: Dombóvári Tamás)

A 38. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazottjai, kategóriák szerint, a következők:

Hír, eseményfotó:

1.díj: Dombóvári Tamás (szabadfoglalkozású): Részvét

2. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA): Vučjak a kiürítés után

3. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA): Veszélyben a búvár

Képriport:

1.díj: Ajpek Orsolya (Index.hu): A Hableány tragédiája

2. díj: Koszticsák Szilárd (MTI/MTVA): Határvadászok szilveszterkor

3. díj: Németh Gabriella (szabadfoglalkozású): Zarándokvonat

Mindennapi élet (egyedi):

1.díj: Cséfalvay Á. András: Kutyaterápia

2. díj: Nagy Jácint (Savaria Forum): Karácsonyvárás

3.díj: Boncsér Orsolya (szabadfoglalkozású): Móricnak jó napja van

Mindennapi élet (sorozat):

1.díj: Kovács Beáta: Éber kóma

2.díj: Sánta István Csaba (szabadfoglalkozású) Slow

3.díj: Bácsi Róbert László (szabadfoglalkozású): Szabad élet

Emberábrázolás-portré (egyedi):

1.díj: Kölcsey-Gyurkó Sára: Nyugalom szigete

2.díj: Ficsor Márton (Mandiner): A híres egyfejű

3.díj: Götzinger Laura (Design Terminál Nonprofit Kft.): Apa

Emberábrázolás-portré (sorozat):

1.díj: Bielik István (szabadfoglalkozású): Az utolsó mesélő

2.díj: Bankó Gábor (szabadfoglalkozású): Játék

3.díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA): A Hableány mentői

Művészet (egyedi):

1.díj: Polyák Attila (Origo): Sziget

2.díj: Csudai Sándor (Origo): Kavicsok

3.díj: Eöri Szabó Zsolt (Nemzeti Színház Nonprofit Kft.): Egy valóban kicsi történet

Művészet (sorozat):

1.díj: Mohai Balázs (MTI/MTVA): Pár akkord és indul a pogó

2.díj: Urbán Ádám (szabadfoglalkozású): A Fővárosi Nagycirkusz láthatatlan lelke

3.díj: Fazekas István (HVG): Idősziget

Sport (egyedi):

1.díj: Földi Imre (Nemzeti Sport): Meglepetés

2.díj: Illyés Tibor (MTI/MTVA): Találat

3.díj: Czeglédi Zsolt (MTI/MTVA): Csodálkozó szem

Sport (sorozat):

1.díj: Török János (Délmagyarország): Villanyfényben

2.díj: M.Schmidt János: Alanya, Paratriatlon Világkupa

3.díj: Illyés Tibor (MTI/MTVA): Úszás egy kicsit ”máskép”

Természet és tudomány (egyedi):

1.díj: Török János (Délmagyarország): A hattyú halála

2. díj: Kerekes M. István (szabadfoglalkozású): Együttélés

3.díj: Rácz Péter (szabadfoglalkozású): Űrlény négykerekű biciklivel

Természet és tudomány (sorozat):

1.díj: Hajdú D. András (szabadfoglalkozású): A kongói dzsungel magyar hőse

2.díj: Radisics Milán (Radex Media Group Kft.): A szennyezés művészete – A növekedés rejtett költségei

3.díj: Kerekes M. István (szabadfoglalkozású): A halál színei

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi)

1.díj: Kerekes M. István: Otthon

2.díj: Mónus Márton (MTI/MTVA): Karácsony

3.díj: Móricz-Sabján Simon (Világgazdaság): Csanytelek

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat)

1.díj: Hajdú D. András (szabadfoglalkozású): A fal, amit mi kerítésnek hívunk

2.díj: Török János (Délmagyarország): Ingyen van a víz, de el kell menni érte

3.díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA): Rehab

11 A pályázat nyertes képeiből készült válogatásért kattintson! Galéria: A 38. Magyar Sajtófotó Pályázat nyertes képei (Fotó: Mohai Balázs)

Különdíjak:

Munkácsy Márton-díj a legjobb kollekcióért: Török János (Délmagyarország)

Szalay Zoltán-díj legjobb teljesítményt nyújtó 30 év alatti fotóriporternek: Mónus Márton (MTI/MTVA)

A megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter: Török János (Délmagyarország)

Escher Károly-díj a Magyarországon készült legjobb hírképért: Dombóvári Tamás (szabadfoglalkozású) (A Hír kategória 1. helyezettje)

Fenntarthatóság: Ladjánszki Máté: Városi természet című képsorozata

Dícséretben részesítve:

Mohos Márton (24.hu) Irány Brüsszel

Komka Péter (MTI/MTVA): Hospice

Cséfalvay Á. András (Parameter.sk): Vivien

Boncsér Orsolya (szabadfoglalkozású): ”Akarsz-e játszani?”

Illyés Tibor (MTI/MTVA): Felkészülni, készen, rajt...

Kerekes M. István (szabadfoglalkozású): Seregélyek

Hajdú D. András (szabadfoglalkozású): Előre a vadnyugatnak

A díjakat április 16-án, a Magyar Sajtófotó Kiállítás ünnepélyes megnyitóján adják át a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. Itt jelentik be a MÚOSZ-nagydíj és az André Kertész nagydíj győzteseinek nevét is.

Az Index munkatársai tavaly ilyenkor összesen öt díjat nyertek a Magyar Sajtófotó Pályázaton, Bődey János kollégánk pedig áprilisban megkapta a legjobb emberközpontú anyagért járó André Kertész Nagydíjat.