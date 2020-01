Hónapok óta nem fizet a 168 Óra az egykori főszerkesztő-helyettesének

Mint ahogy arról az Index is beszámolt, 2019 októberében a 168 Óra hetilaptól távozó egykori főszerkesztő-helyettes, Lakner Zoltán egy facebook posztjában arról beszélt, hogy negyedéves járandóságát nem fizette ki a lapot kiadó cég. Lakner 2019 novemberében felszámolási eljárást indított a 168 Órát kiadó, a Brit Média Kft. tulajdonában álló Telegráf Kft. ellen.

Lakner Zoltán mai Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy negyedévnyi munkabérét mind a mai napig nem kapta meg, az összeg még 2019 októbere előtt kezdett el halmozódni, amikor még a lap alkalmazottja volt. Azt írja:

A kifizetésre vonatkozó többszöri - ily módon többször be nem tartott - szóbeli ígéretek után, valamint azt követően, hogy a kilépő papírjaim között olyat is találtam, amelynek aláírásával el kellett volna ismernem, hogy átvettem egy olyan részösszeget, amit nem fizettek ki (ezt nem írtam alá), a cég beszüntette a kommunikációt az ügyvédemmel, és konzekvensen nem fizeti ki a munkabért.

Lakner a posztjában arra is emlékeztetett, hogy nem csak neki vannak pénzügyi követelései a Telegráf Kft. ellen. Ahogy azt az Index is megírta, amikor a lap korábbi főszerkesztője, Tóth Ákos és a másik főszerkesztő-helyettes, Krajczár Gyula is leköszöntek posztjukról, feloldhatatlan ellentéteket jelöltek meg indoklásul. Ez a feloldhatatlan ellentét többek közt anyagi jellegű volt, mert a lap finanszírozásával egyre több probléma akadt, késtek például a kifizetések, és ezeket a jelzések ellenére sem sikerült orvosolni.

Mai posztjában Lakner azt mondja, a novemberben megindított felszámolási eljárás kezdete óta a Köves Slomó vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel kapcsolatba hozható Brit Media Kft. tulajdonában álló cég a hivatalos ügyvédi megkeresésnek, fizetési felszólításoknak nem tett eleget, és nem is válaszolt rájuk.

Lakner Zoltán állítása szerint a 168 Óra kiadója a bírósággal sem kommunikál.

A Fővárosi Törvényszék még tavaly novemberben befogadta a felszámolási eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet, majd pedig fel is szólította a Telegráf Kft.-t a fizetőképesség igazolására. A cég ennek kapcsán kifogást nem emelt. Viszont, a változatosság kedvéért most már nem csak az én jogi képviselőmnek, hanem a bíróságnak sem válaszol

– írta posztjában.

Az üggyel kapcsolatban kerestük a 168 Óra jelenlegi főszerkesztőjét, Rózsa Pétert, aki azonban nem vette fel a telefont. Amint Rózsa Péter reagál Lakner Zoltán korábbi főszerkesztő-helyettes állításaira, cikkünket frissítjük.