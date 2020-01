Sorozat készülhet egy Scarlett Johansson-filmből

Több stúdió is próbálja megszerezni A felszín alatt című film jogait, hogy tévésorozatot készítsen belőle, írja a Deadline. A portál szerint két stúdió, a filmet készítő Silver Reel és az A24 kezdett el vadul egymásra licitálni a jogokért.

A 2013-as film Michel Faber azonos című (Under the Skin) regénye alapján készült, és Jonathan Glazer rendezte Scarlett Johanssonnal a főszerepben. A színésznő egy egy olyan földönkívülit alakít a filmben, aki férfiakra vadászik Skóciában.

A hírek szerint a tévésorozat egy spinoff lenne, és az kapja meg a jogokat, aki többet ígér. Az A24 beszállása egyébként azért is érdekes, mert ők finanszírozzák Glazer következő nagyjátékfilmjét is. Az már más kérdés, hogy Glazer és James Wilson producer is arról beszéltek korábban, hogy inkább filmekre koncentrálnának, de afféle kurátorként vagy szakértőként szívesen részt vennének egy sorozat gyártásában is. A két fél állítólag két éve licitál egymásra.