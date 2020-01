A TV2 (megint) egy RTL-es műsorra kísértetiesen emlékeztető show-t forgat

Az RTL Magyarország tavaly vette meg a dél-koreai The Masked Singer licenszjogát, azt, amire a TV2 is ácsingózott, csak éppen lemaradt róla. Ilyen nem egyszer fordul elő egy kétszereplős piacon, a Ninja Warriort az RTL akarta nagyon például, de egykori főnökük, Dirk Gerkens, a TV2 vezetőjeként happolta el előlük. Aztán ugye vannak a nyilvánvaló nyúlások, mint A Falról lekoppintott Piramis, amit hiába igyekezett eladni saját, eredeti fejlesztésnek a TV2, ha valami sárga és hápog, az kacsa, hiába üvölti róla a TV2, hogy fácán. A formátumnyúlásokról korábban itt írtunk hosszabban.

A The Masked Singer 2015-ben jelentkezett először, és már 2016-ban volt belőle nemzetközi (thai) verzió, de a nagy áttörés 2019-ben jött, 10-12 országban mutatták be, köztük a német, a francia, a holland és az amerikai piacon is. A lényeg, hogy 12 híresség verseng benne, tetőtől talpig jelmezben, de jelmez alatt ne Fricire, a kedves bohócemberre tessen gondolni a kistarcsai művház Alfonzó-hasonmásversenyéről, hanem elképesztően harsány, a viselőjüket teljesen eltakaró kosztümökre. A versenyzők kiléte a zsűritagok és a közönség előtt is titokban van tartva, még az interjúkat is torzított hanggal adják. A maszkos énekes egyszerűbb, mint a sárga bögre, bejön a fején bazinagy kutyafejet vagy nyúlmaszkot viselő celeb, énekel valamit, a nézők szavaznak, egyvalaki kiesik ÉS leveszi a maszkot, ott, élő adásban.

Ezt a formátumot vette meg az RTL és fejlesztgette szépen, amikor is a Sorozatwiki be nem jelentette, hogy hoppá, előrébb hozták a premiert, februárra. Az ilyesminek oka szokott lenni, és mint szokott, ezen a piacon, ki is bukott: a TV2 egy hasonló műsorral Nicsak, ki vagyok? – a rejtélyek színpada című román műsor magyar verziójával jelentkezik. A Sorozatwikinek a TV2 azt mondta, hogy a nemzetközi piacon Mysteries in the spotlight címen, román eredetiben Scena misterelorként futó műsor effektíve a 2011-es Demascarea nevű show lenne, aminek ellentmond az, amit a formátum felfedezéséről mesélt szintén a blognak Pavel Stantchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója:

Tavaly a Budapesten megrendezett NATPE nemzetközi televíziós műsor és filmvásáron figyeltünk fel az Antena Group műsorára, ugyanis a szakmai zsűri beválasztotta 2019 három legeredetibb formátuma közé.

Az ún. Pitch and Play fórumon a szabályok szerint csak 2018 június utáni formátumok vehettek részt, ennek alapján ez a román műsor nem 2011-es hanem legfeljebb 2018-as, de ne hasogassuk a szőrt, mert minek. A TV2 műsorában két háromfős sztárcsapat versenyez egymással, a feladatuk meg az, hogy a színpadon elmaszkolt/beöltöztetett hírességeket leleplezzék. Hogy aztán a beöltözött hírességek mit fognak előadni az éneklésen túl, azt nem tudni, de én komolyan reménykedek egy három méter magas Maci Lacinak beöltözött és gobelint hímző Fenyő Ivánban.A versenyzők kiléte csak akkor derül ki, ha kiesnek a versenyből. Az Index infói szerint egyébkén Majka és Kajdi Csba lesznek a csapatkapitányok.

És megint ott vagyunk, hogy a két nagy kertévé ugyanolyan műsorral akar nézőket gründolni, és még az is előfordulhat, hogy egyszerre kerülnek képernyőre, csak győzzük követni vasárnaponként, hogy melyik zsékategóriás nímand melyik tévén csinál éppen magából teljesen hülyét.

A végére egy kép az RTL-re érkező show adásából:

És egy a TV2-s műsor eredetijéből: