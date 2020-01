Véget ér a The Crown, az egyik legsikeresebb brit sorozat

Az ötödik évaddal véget ér minden idők egyik legsikeresebb brit tévésorozata, a királyi család történetét feldolgozó The Crown, jelentette be Peter Morgan, a sorozat írója. Eredetileg úgy tervezték, hogy a sorozatnak, amit világszerte 73 millióan néztek, lesz hatodik évada is, és korábban Morgan is ezt tervezte, most azonban a gyártó Netflix és az alkotók úgy döntöttek, ideje kitenni a pontot a történet végére.

Azt is bejelentették, hogy az ötödik évadban II. Erzsébet királynőt ismét új színésznő fogja játszani, Imelda Staunton. Az első két évadban Claire Foy, a harmadikban Olivia Colman alakította a királynőt.

A The Crown 1947-től kezdve mutatta be a királynő - kezdetben még csak Erzsébet hercegnő - életét. Az első két évad hatalmas kritikai és közönségsiker volt, a 2017-es Golden Globe-on elnyerte a legjobb drámának járó díjat, Claire Foy pedig a legjobb színésznő lett. Az idei Golden Globe-on Olivia Colmannek sikerült megszereznie a legjobb női főszereplőnek járó elismerést. A The Crown az elmúlt években egy sor más díjat is kapott, de a harmadik évadra csökkent valamelyest az érdeklődés, amikor a Netflix nyilvánosságra hozta a tavalyi év legnézettebb sorozatainak listáját, a The Crown nem szerepelt rajta. A nézők egyébként ezt az évadot is szerették: a Rotten Tomatoes oldalon a tetszési indexe 90%-os, míg az első két évadé 89 és 90%-os volt.

Kezdettől fogva úgy terveztem, hogy a The Crown hat évadból fog állni, de most, hogy elkezdtünk dolgozni az ötödik évad történetein, világossá vált számomra, hogy ez a tökéletes pillanat, hogy megálljunk. Hálás vagyok a Netflixnek és a Sony-nak, hogy támogatták a döntésemet

– mondta el Morgan.

Fotó: Netflix Olivia Colman II. Erzsébet szerepében a The Crown című sorozatban

A harmadik évad az 1964 és 1977 közötti időszakot mutatta be a család életéből, a már leforgatott negyedik évadot pedig várhatóan idén láthatjuk. Ez elég kényes időszakkal foglalkozik, az 1980-as évekkel, vagyis Margaret Thatcher kormányzásával, valamint Károly walesi herceg és Diana házasságának első szakaszával. Azt egyelőre nem tudni, hogy a sorozat végül időben meddig jut el, de az már biztosra vehető, hogy a legfrissebb fejlemények, így Harry herceg és Meghan nagyon port kavart távozása a királyi családból, már nem kerülnek képernyőre.