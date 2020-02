Minyonok, nácivadászok és új Marvel-sorozatok a Super Bowl reklámszüneteiben

A világon továbbra is a Super Bowl reklámidejét értékesítik a legtöbb pénzért (átszámítva közel kétmilliárd forintba kerül fél perc reklámidő), azonban ez soha nem ijeszti el a cégeket attó, hogy valami emlékezetessel próbálkozzanak felhívni a figyelmet. Ahogy a korábbi években, úgy idén is rengeteg cég külön a Super Bowlra készített sztárokkal teli reklámfilmeket, illetve több film és sorozat előzetesét is erre az időpontra időzítették. Összegyűjtöttük az idei Super Bowl legfontosabb, legérdekesebb vagy éppen legfurcsább reklámjait és előzeteseit. A Google volt az egyetlen idén, akiknek tényleg sikerült igazán emlékezetes reklámot összehozni, de Donald Trump is mélyen a zsebébe nyúlt, hogy az idei választáson növelhesse az esélyeit.

Előzetesek

Fekete Özvegy

A Marvel és a Disney nem vitte túlzásba, pár új jeleneten kívül a Fekete Özvegy előzetése nem tartalmaz egetrengető részleteket azon kívül, hogy továbbra is szórakoztató észrevenni, hogy a film hány jelenetét vették fel annak idején Budapesten. A film április végén érkezik a magyar mozikba.

Marvel-hősök a Disney+-on

A Fekete Özvegy túl sok újdonságot nem tartogatott, ellenben egy másik reklámszpot a Disneytől. A cég fél percre megmutatta, milyen szuperhősös sorozatok jönnek az itthon egyelőre nem elérhető Disney+-ra. Pár jelenetet láthattunk a WandaVision-ből, illetve azt is, ahogy Sólyom Amerika Kapitány pajzsát dobálja. de még Tom Hiddleston Lokijából is mutattak pár kockát. Ezekből annyira már lehet következtetni, hogy

A Falcon & The Winter Soldier valószínűleg azt dolgozza majd fel, hogyan veszi át Sam Wilson Amerika Kapitány helyét a Bosszúállók 4 után A WandaVision inkább hasonlít egy '70-es évekbeli sitcomra, mint szuperhősös akciósorozatra, ami elsőre inkább jó, mint rossz hír. Lokinak meg rövid a haja.

F9

Május végén érkezik a kilencedik Halálos iramban-film, és a reklámszünetben ki is hoztak hozzá egy új félperces előzetest. Ennyi rész után mit lehetne még elmondani? Autók repkednek, izmos férfiak és nők néznek keményen a kormány mögött, és a tesztoszteronmaratonhoz csatlakozik John Cena pankrátoristenség is, aki először szerepel majd a filmsorozatban.

Mulan

A Disney hülye lenne abbahagyni a klasszikus meséinek élőszereplős újragondolását, és most épp a Mulanon van a sor, amelynek a trailerét már korábban felrakták, de a Super Bowl miatt készült egy végleges, másfél perccel hosszabb változat, de még ez alapján sem igazán lehet eldönteni, hogy a Mulan is pont annyira rohadt unalmas lesz CGI-jal és élő szereplőkkel, mint mondjuk a Dumbo vagy az Oroszlánkirály volt, vagy esetleg végre történik valami azon kívül, hogy újra elmeséljék ugyanazt a sztorit.

Hang nélkül 2

A 2018-as thriller folytatása is kapott egy új trailert, azonban a korábbi előzeteshez képest itt most sokkal többet árulnak el a filmről. Természetesen visszatér John Krasinski is a főszerepben, akinek nem ez volt az egyetlen felbukkanása az idei Super Bowl reklámszüneteiben.

Sonic

A kedvelt videójáték-karakterből készült film hamarosan a mozikba kerül, addig viszont négy sportolóval (Kyle Busch, Allyson Felix, Christian McCaffrey és Michael Thomas) próbálják becsalni az embereket a mozikba azután, hogy a közfelháborodás után a készítők kénytelenek voltak pár helyen átalakítani a főhős karakterét.

Hunters

A Tűnj el! c. filmet is készítő Jordan Peele produceri munkájával, Al Pacinóval a főszerepben érkezik február 21-én az Amazon Prime-ra a Hunters c. tévésorozat, ami New York-i nácivadászokról szól majd a '70-es években.

007 Nincs idő meghalni

Nagyon lassan csöpögtetik a részleteket Daniel Craig utolsó Bond-filmjéről, de a mostani félperces előzetesben elég erősen utalnak arra, hogy a 007-es ügynök ezt a kalandot már nem éli túl.

Minyonok 2

Ahhoz képest, hogy a Minyonok kitörölhetetlen nyomot hagytak az interneten a 2010-es években, a kis sárga izékről szóló film folytatása csak öt évvel később érkezik a mozikba. Az első trailerben azért túl sok meglepő nem történik, a kis sárga izék továbbra is elég idegesítőek, furán beszélnek, és állandóan valami baj történik velük.

Reklámok

Jeep

Az elmúlt években óriási divat lett, hogy kultikus filmek jeleneteit forgatják újra reklámként, esetleg ismert filmkaraktereket élesztenek fel, és ebbe a trendbe illeszkedik bele a Jeep reklámja is, amelyben Bill Murray éli át újra és újra ugyanazt, ahogy azt az Idétlen időkigben is tette.

Walmart

Esküdni mertem volna, hogy a Walmart idei Super Bowl-reklámját már láttam tavaly, legalábbis valami nagyon hasonlót. A koncepció ugyanis megegyezik a tavalyival, vagyis a popkultúrából ismert járművek sorra megállnak a Walmartban vásárolni, például a Lego űrhajósai, de vannak Star Wars-, Star Trek- és Toy Story-utalások is a reklámban. A tavalyi verzió még frissnek hatott, ez a mostani viszont már nem ütött akkorát.

Hyundai

Az autócég nem bízott semmit a véletlenre, és egymásnak eresztette Chris Evans és John Krasinski bostoni akcentusát (mind a ketten Massachusetts államból származnak), amiből az idei Super Bowl egyik legfurcsább reklámja lett.

Doritos

Azok után, hogy nyert két Grammyt, a virális popsztár Lil Nas X nem mással találja szemben magát a vadnyugaton, mint Sam Elliottal egy Doritos-reklámban. Igazából 2019-ben már annyiszor láttuk Lil Nas X-et ugyanabban a szerepben, hogy a reklám kizárólag Elliot miatt érte meg ezt a pár legépelt sort.

Facebook

A reklámból nem igazán derül ki semmi, egyedül a címből lehet rájönni, hogy a Facebook a Facebook Groups funkcióval fog majd valamit kezdeni a jövőben, amihez valamiért Chris Rockot találták a legmegfelelőbb embernek.

Planters

A legröhejebb sztárszereplés egyértelműen Wesley Snipes nevéhez fűződik, aki egy sósmogyoró reklámban bukkant fel. Mit bukkant fel, egy kisebb akciófilmet hoztak össze vele és a márka kabalájával, aki a reklám végén látványosan meghal.

Cheetos

A Cheetos valahonnan előrántotta MC Hammert, és forgatott vele egy reklámot, ahogy zongorázás közben rájön a rapper, hogy csipszes kézzel nem is annyira könnyű dalt szerezni.

Audi

Maisie Williams, vagyis Arya Stark a Trónok harcából Audit reklámoz méghozzá úgy, hogy a Jégvarázs slágerét énekli közben.

Bud Light

A Szigetet is megjáró rapper, Post Malone megpróbál sört venni a boltban, de minden a feje tetejére áll, köszönhetően egy csomó arctetoválásos embernek, akik az Agymanókhoz hasonlóan befolyásolják a szereplő gondolatait és cselekedeteit.

Google

Az este legmeghatóbb reklámjához egy sztár sem kellett. A videóban egy idős ember a Google Asszisztenssel igyekszik nem elfeledni az elhunyt feleségét, és feleleveníteni a közös emlékeiket, az együtt töltött éveket. A sok baromkodós idiótaság között egyértelműen ez a reklám volt a csúcspont.

Pepsi

A Grammy-gálán is fellépő H.E.R., illetve Missy Elliot "kicsit" átdolgozta a Rolling Stones legendás, Paint It Black c. slágerét a Pepsi kedvéért. Ez a fél perc mind zeneileg, mind látványban kenterbe verte a komplett halftime show-t.

Mountain Dew

Folytatja a klasszikus filmek újragondolását, a Mountain Dew nem mást kért fel arra, hogy reklámparódiát csináljon a Ragyogás c. filmből, mint Bryan Cranstont.

Squarespace

Hogy a végére valami igazán metapoén is jusson, a Squarespace elvitte Winona Rydert szülővárosába, a Minnesota állambeli Winona városába, amiről a színésznő a nevét kapta. Ryder a reklámban arról beszél, hogy indított egy honlapot Winona városának sok fotóval, és ez annyira komoly, hogy az említett oldal ezen a linken el is érhető.

Rocket Mortgage

Vizuálisan a legbizzarrabb teljesítményt Jason Momoa hozza egy jelzáloghitel-reklámban. A színész szó szerint leépíti magát a videóban, először az izmait, majd végén a haját is elhagyja, amitől egészen ijesztő fizimiskája lesz.

Bónusz: Donald Trump

Igen, a Super Bowl egyik reklámszünetében leadtak egy rövid videót, amelyen egy afroamerikai nő sírva köszöni az amerikai elnöknek, hogy kegyelmet adott neki az életfogytiglani börtönbüntetése miatt, majd a videó végén felvillan a felirat: