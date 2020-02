Vasárnap indul a Maszkos énekes az RTL-en

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Ha valakinek olyan versenytársa van, mint nekünk, akkor egy műsor tervezésekor fel kell készülni mindenféle lépésre

- kezdte Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese/programigazgatója a ma 13:00-ra összehívott sajtótájékoztatót, nem is olyan burkoltan arra célozva, hogy a TV2 ha már nem tud megvenni egy formátumot az RTL elől, akkor lenyúlja, mint legutóbb A Fal kontra Piramis esetében, ahol az RTL fizetett a licenszért, a TV2 meg lenyúlta azt, majd egy EREDETI plecsnivel igyekezett magyarázni a bizonyítványt. (A történeti hűséghez az is hozzátartozik, hogy az első ilyen nagyformátumú műsornyúlást éppen az RTL követte el a TV2 terhére, amikor a Big Brother formátumot egy kicsit megbolondítva megcsinálta a Való Világot.)

Szóval, amikor a Big Picture konferencián úgy jelentették be, hogy jön a Maszkos énekes, hogy "2020 karácsonyára nemcsak a tizedik X-Faktor győztesének, hanem a Maszkos énekes első nyertesének kiléte is kiderül", akkor tudatosan dezinformáltak, és igyekeztek azt sugallni, hogy ősszel lesz a műsor. Mert kiderülés, meg karácsony. Fene se hitte volna, hogy egy olyan, egyszerűnek tűnő iparágban, mint a hazai televíziózás, lassan kémelhárítókat és dezinformációs szakembereket kell alkalmazni, miközben azt, hogy milyen műsor lesz adásban május 12-én a CBS-en este 9-kor, már most megmondom. Jó ez az az iparág, amiben a pletyka szerint a TV2 programigazgatója a bejelentésig még abban a hitben élt, hogy a TV2 is tárgyal a Maszkos énekes jogtulajdonosával, szóval mostantól nem csodálkozunk semmin.

A Maszkos énekes mindig is tavaszra tervezte az RTL, és ugyan a TV2 múlt heti bejelentése nem érte őket váratlanul (hamarosan maszkos énekeses műsort indítanak), de a biztonság kedvéért, és azért, hogy a Fal vs. Piramis ne ismétlődhessen meg (a TV2 hamarabb indította el a műsort, aminek első évada a nézettségi versenyben eléggé aratott), a tervezettnél hamarabb indítják el a koreai formátumra épülő műsort, amiben az a truváj, hogy szerepel benne 12 énekes bazinagy maszkokkal fejükön, nekünk, illetve a minket a műsorban képviselő nyomozóknak meg az a dolgunk, hogy kitaláljuk, ki van a maszk mögött. Nyilvánvaló, hogy a titkolózás ebben az esetben rendkívül fontos, az RTL marketing-kommunikációs igazgatója, Schiwert-Takács László szerint jó, ha öt ember tudja, ki az a 12 énekes, aki tíz héten át igyekszik majd a legtovább inkognitóban maradni.

Herman Pierre Péter, az RTL Magyarország kreatív igazgatója szerint a formátum jó, a műsor nagyon szórakoztató, a maszkok elképesztőek (még a kislányát is lenyűgözték), műsorvezető remek, a nyomozók pedig viccesek és izgalmasak. A zsűri, oppardon, nyomozótestület(?) összetétele egyszerre meglepő és mulatságos hiszen a lassan főállású zsűritaggá avanzsáló Gáspár Laci mellett Csobot Adél (akinek a műsorvezető Istenes Bence a párja), Sebestyén Balázs és a korábban "a tévébe nem megyek szerepelni sose" kijelentéséről is ismert Dancsó Péter ül benne. Kolosi Péter az Indexnek azt mondta, a zsűrit rendesen lecastingolták, azaz Balázsnak is be kellett ülnie meghallgatásokra. A műsor tehát vasárnaptól látható, a külföldi verziói elég sikeresek, hogy itthon milyen lesz, az majd kiderül.

Most már csak egy kérdés van: TV2 hatepizódos, de élőre adásokra tervezett február 16-án elinduló műsora van-e olyan állapotban, hogy vasárnap elindíthassák 18:50-kor? Mert ha van, arra mérget lehet venni, hogy Tilla vezetésével, és Ábel Anita, Judy, Ganxsta Zolee, Majka, Kajdi Csaba és Hajós András főszereplésével (itt két celebcsapat igyekszik kitalálni, ki van a maszk mögött) készülő Nicsak, ki vagyok - a rejtélyek színpada el is fog indulni.